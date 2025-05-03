عاجل.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة بعد اعتمادها رسميا

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف الدراسية بكافة المراحل التعليمية وذلك بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث أكد المحافظ أن الامتحانات ستُجرى وفق خطة منظمة تضمن انتظام وسلامة العملية التعليمية وتراعي طبيعة كل مرحلة دراسية وتنوع الفئات الطلابية، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز التفاصيل.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

وبحسب بيان المحافظة بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبدأ امتحانات الصفوف 1 و2 و3 الابتدائي بنظام الفصل الواحد في يوم 22 مايو 2025 وتنتهي في يوم 24 من نفس الشهر كما تبدأ امتحانات الصف 3 الابتدائي لطلاب التعليم العام والمكفوفين والصم وضعاف السمع في نفس اليوم وتنتهي في 25 مايو وتشمل الامتحانات أيضًا صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف 4 حتى الصف 6 إلى جانب الصفين 7 و8 لطلاب الصم وضعاف السمع حيث تبدأ الامتحانات في 22 مايو وتنتهي في 27 من الشهر ذاته.

محافظ الجيزة ووكيل وزارة التعليم

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ المرحلة الإعدادية

تنطلق امتحانات الصفين 1 و2 الإعدادي في 22 مايو لطلاب التعليم العام والمهني والمكفوفين والصم وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه أما امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة فئاتها العامة والمهنية والمكفوفين والصم فستبدأ في 31 مايو وتنتهي في 4 يونيو 2025

امتحانات المرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الصفين 1 و2 الثانوي العام في 21 مايو وتنتهي في 27 من الشهر نفسه وتشمل نفس المواعيد طلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين للصفين 1 و2 الثانوي

امتحانات صفوف النقل في التعليم الثانوي الفني

أعلنت محافظة الجيزة أن امتحانات صفوف النقل في التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه وتخصصاته ستبدأ خلال شهر مايو على أن تنتهي في 18 من الشهر نفسه وذلك نظرًا لتنوع التخصصات وكثرة المواد الدراسية التي يدرسها طلاب التعليم الفني

المواد غير المضافة للمجموع

من المقرر أن تبدأ امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 مايو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر وذلك لجميع المراحل التعليمية

توجيهات المحافظ لضمان سير الامتحانات

أكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم أهمية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين حسن سير الامتحانات داخل المدارس وشدد على ضرورة إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتوفير الإضاءة اللازمة وتجهيز اللجان بشكل كامل قبل بدء الامتحانات بوقت كاف كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة مدى جاهزية المدارس على أرض الواقع وضمان إتمام كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية في الوقت المناسب

تهيئة المناخ الملائم للطلاب

أشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس بهدف توفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة المتابعة المستمرة للجان لضمان تحقيق الشفافية والانضباط الكامل طوال فترة الامتحانات.

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