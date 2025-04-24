توريد القمح في الجيزة يتجاوز 2000 طن بأول أسبوع

موسم توريد القمح.. أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة أن إجمالي كميات توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة بلغت حوالي 2000.490 طن، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2025 وذلك في إطار موسم حصاد القمح الشتوي لعام 2024/2025، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

وتستمر عمليات التوريد بشكل يومي وسط استعدادات كبيرة من قبل الجهات التنفيذية لتسهيل الإجراءات أمام الموردين وضمان انسيابية الحركة داخل المواقع التخزينية.

توريد القمح

إضافة موقعين جديدين

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمواقع استلام القمح بالمحافظة، أعلن السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، عن تشغيل موقعين إضافيين لدعم المنظومة، وهما: مجمع صوامع قطاع سفنكس بطريق الضبعة، والتابع لجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى مركز تجميع شونة السعودية بمركز العياط. وبذلك ارتفع عدد المواقع التخزينية المخصصة لاستقبال القمح المحلي بالمحافظة إلى 12 موقعًا، بعد أن كانت 10 مواقع فقط قبل بداية الموسم.

وأوضح بلاسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تيسير عمليات التوريد أمام المزارعين والموردين، والتقليل من التكدس داخل المواقع الأساسية، خاصة في ظل التوقعات بزيادة معدلات التوريد هذا العام نتيجة لتحسن الإنتاجية في العديد من مناطق الزراعة بالمحافظة.

توجيهات محافظ الجيزة لتسهيل إجراءات التوريد

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على إنجاح موسم التوريد من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سهولة ويسر عمليات الاستلام، والتأكيد على التزام الجهات المعنية بالخطة الموضوعة مسبقًا لضمان عدم حدوث أية معوقات خلال الموسم.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة، ومديريات التموين والزراعة، بالإضافة إلى الوحدات المحلية، من أجل حل أية مشكلات قد تواجه الموردين في أسرع وقت ممكن.

توريد القمح

كما وجّه المحافظ بضرورة التواصل الدائم مع جهات التسويق المعنية لضمان إنهاء كافة إجراءات استلام وسداد قيمة المحصول للمزارعين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاحين وتشجيعًا لهم على زيادة معدلات الإنتاج وتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي

وأكد النجار أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، من خلال توفير الإرشاد الزراعي، وتسهيل حركة النقل والتفريغ داخل مواقع التخزين، إلى جانب تقديم التسهيلات المالية المطلوبة بالتعاون مع البنوك والجهات المسؤولة.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة، ممثلة في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تأتي في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.

متابعة ميدانية

وفي سياق متصل، شدد محافظ الجيزة على ضرورة إعداد تقارير يومية شاملة تتضمن حجم الكميات الموردة بكل موقع، وآليات التعامل مع أية مواقف طارئة قد تؤثر على سير الموسم، وذلك لضمان التدخل السريع وحل المشكلات بشكل فوري.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بموسم توريد القمح كونه من المواسم الحيوية المرتبطة بالأمن القومي، ويجب على جميع الأجهزة التنفيذية العمل كفريق واحد لضمان استمراره بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة.

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