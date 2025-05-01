الجيزة تدرس التوسع في شركات النظافة لتحسين مستوى الخدمة بالمراكز والقرى

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع الإمكانيات والتحديات التي تواجه منظومة النظافة ،وقد شملت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن البنية التحتية، المعدات المتوفرة، وعدد العاملين في قطاع النظافة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه فرق العمل أثناء أداء مهامهم اليومية، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

محافظ الجيزة يبحث تحسين منظومة النظافة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا بهدف مناقشة آليات تطوير وتحسين منظومة النظافة في مختلف الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك ضمن خطة تعزيز الأداء الحضري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي المحافظة المستمر لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الراحة والرضا.

وأوضح النجار أنه تم دراسة جميع جوانب قطاع النظافة بهدف تحديد الاحتياجات المالية واللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، خاصة في مناطق جديدة داخل المحافظة.

كما تم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون مع شركات جمع المخلفات السكنية، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

تحسين أداء شركات النظافة

وأكد محافظ الجيزة على أهمية تحسين كفاءة العمل في مجال جمع المخلفات، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لدراسة آليات التوسع في الدفع بشركات النظافة لتقديم خدمة الجمع السكني في القري والمراكز التابعة للمحافظة.

جانب من الاجتماع

وشدد النجار على أن هذا التوسع يجب أن يتم وفق شروط وضوابط تضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.

المتابعة الميدانية

كما أشار النجار إلى أهمية الرقابة الميدانية المستمرة على أداء شركات النظافة، لضمان جودة الخدمة ومواكبة تطلعات المواطنين.

وأكد على ضرورة وجود آليات متابعة دقيقة لقياس فعالية العمل، مع رصد أي قصور أو معوقات قد تعرقل سير العمل بشكل سليم.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تسعى إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية في التأكد من التزام الشركات بالمعايير المحددة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الأحياء لضمان انتظام العمل.

كما أكد على أن تحسن المظهر الحضاري للمحافظة هو الهدف الرئيسي من هذه الجهود، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية.

حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ومحمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، الذين أكدوا جميعًا على أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الهدف المشترك في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية لتوفير أفضل بيئة نظافة ممكنة، على أن تشمل الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية، وتوفير المعدات الحديثة، وتدريب العاملين بشكل دوري على أحدث الأساليب في إدارة النفايات.

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