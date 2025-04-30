الجيزة تتلقى 16 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ضرورة تيسير جميع الإجراءات أمام موردي القمح بالشون والصوامع، والالتزام بالخطة الموضوعة، مع أهمية التواصل الدائم بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، لحل أي عقبات فور حدوثها، جاء ذلك وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

استلام القمح المحلي

جاء ذلك خلال متابعته سير أعمال استلام القمح المحلي لموسم 2024/2025، حيث بلغت الكميات الموردة منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم 16 ألف طن، من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة والبالغة 29,149 فدانًا، موزعة على 12 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة.

واطلع المحافظ على تقرير مديرية التموين حول سير منظومة توريد القمح، في إطار خطة المحافظة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان متابعة مستمرة لعمليات التوريد حتى نهاية الموسم، والعمل على تلافي أي معوقات قد تواجه الموردين.

توريد القمح

صرف مستحقات الموردين

كما شدد على أهمية التنسيق مع جهات التسويق لتسريع إجراءات صرف مستحقات الموردين، وإرسال تقارير يومية تتضمن الكميات الموردة والتعامل مع المواقف الطارئة بشكل فوري.

متابعة ميدانية لحفظ المحصول وضمان جودته

وأعرب المحافظ عن أهمية المتابعة الميدانية من مسؤولي التموين والوحدات المحلية لجميع مواقع التخزين، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة، والتأكد من توفر وسائل الحماية والتخزين السليم، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح دون فاقد أو تلف.

انتظام التوريد اليومي ومتابعة دورية من التموين

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هناك متابعة مستمرة ومرورًا دوريًا على الشون والصوامع، للوقوف على كفاءة العمل وحل أي معوقات قد تعترض طريق التوريد، مشيرًا إلى أن الموردين يواصلون تسليم القمح بصورة منتظمة يوميًا، وسط التزام كامل من الجهات المعنية.

تعد عملية توريد القمح من أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية سنويًا لضمان توفير كميات كافية من القمح المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف الاعتماد على الواردات. يعتبر موسم توريد القمح من الفصول الزراعية الهامة في مصر، حيث يسعى المزارعون إلى تسليم محصولهم للمراكز التخزينية الحكومية مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التموين ووزارة الزراعة والمحافظات المحلية.

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