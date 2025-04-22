بالصور.. 4 قيادت هامة يتفقدون أعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.. قامت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، و اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد بدء التشغيل التجريبى لأعمال التطوير للوقوف على انتظام العمل وفاعلية المنظومة الجديدة فى تحسين تجربة الزائرين والتنسيق لتلافى أية ملاحظات أو معوقات بالأعمال تمهيداً للإفتتاح الرسمى، وينشر “الموجز” تفاصيل الجولة التفقدية في التقرير التالي.

تفاصيل الجولة التفقدية لـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

وخلال الجولة التفقدية لـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تم التعرف علي كافة إجراءات تشغيل مبنى مركز الزوار الجديد، وتشغيل منظومة الباصات الترددية، كما تم تناول موقف تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، فضلاً عن إجراءات تنظيم عمل الدواب داخل المنطقة الأثرية.

تفقد المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

كما تم خلال الجولة التفقدية لـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة عرض عدة محاور أخرى تتعلق بتحسين تجربة الزوار والتفاعل، واستراتيجية التسويق والترويج، وآلية الإدارة، إلى جانب عدد من المقترحات التصميمية والطابع المعماري في تطوير المباني القائمة.

جولة تفقدية لمسار الزيارة الخاص بالأفواج السياحية

كما قام مستشاري رئيس الجمهورية ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتجربة شاملة لمسار الزيارة الخاص بالأفواج السياحية والزائرين لـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تضمنت المدخل المستحدث للمنطقة الأثرية والإستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والإستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

اجتماع للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي

وعقب الجولة التفقدية لـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تم عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، ونقلت السفيرة فايزة أبوالنجا واللواء خالد فودة خلال الاجتماع تحيات رئيس الجمهورية للحضور من الوزراء والمسؤولين والقائمين على الأعمال، وحرص على تحويل المنطقة لمقصد جذب سياحى مستدام يراعى عراقة مكوناته ويحقق طموحات الدولة.

تفقد المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

أهمية الأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات ، نظراً لما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، مما يستوجب وضعها دائماً على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.

تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية

كما تم الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

تفقد المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

كما استعرض اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وخطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة و الأدوار والمهام الخاصة بكل منها، والمتابعة الدورية ميدانيا لسرعة إنتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها إستعدادا للإفتتاح الرسمى وذلك قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

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