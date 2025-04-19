افتتاح معرض زهور الربيع 2025 بحضور وزراء البيئة والزراعة ومحافظي الجيزة والقاهرة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن معرض زهور الربيع يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والترفيهية للأسرة المصرية، حيث يوفّر فرصة مميزة للاستمتاع بجمال الزهور والطبيعة، إلى جانب كونه منصة لتوفير الشتلات والنباتات وكافة الخدمات الزراعية بأسعار مناسبة، وذلك وفقًا لبيان حصل الموجز على نسخة منه.

افتتاح الدورة 92 من معرض زهور الربيع

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ92 من معرض زهور الربيع، والذي أُقيم بالمتحف الزراعي في حي الدقي، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، إلى جانب مشاركة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وعدد من السفراء وأكثر من 150 عارضًا من مختلف الجهات.

افتتاح معرض زهور الربيع

تفقد الأجنحة والإشادة بالتنظيم وجودة المعروضات

عقب الافتتاح، قام الحضور بجولة تفقدية شاملة لأجنحة المعرض المختلفة، حيث أشاد الجميع بمستوى التنظيم الرائع وتنوع المعروضات، بالإضافة إلى التقدم الكبير في إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر، بما يعكس جودة المنتجات الزراعية وتطور هذا القطاع الحيوي.

دعم مبادرة اتحضر للأخضر

أشاد محافظ الجيزة بمبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المعرض يساهم في تحقيق أهداف المبادرة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتوسيع الرقعة الخضراء، والتشجيع على زراعة النباتات والزهور في المنازل والحدائق العامة والخاصة.

دعم حكومي للعارضين والقطاع الزراعي

لفت النجار إلى أن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم الفني والإداري للعارضين، بما يسهم في نجاح المعرض وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين والزوار على حد سواء، مؤكدًا أن المعرض يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لجودة المنتجات وتنوعها.

دعوة لزيارة المعرض والاستفادة من محتوياته

دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى زيارة المعرض والاستمتاع بتجربة متميزة وسط أجواء مفعمة بالألوان الطبيعية والزهور، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة لاقتناء شتلات ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تنافسية.

معرض زهور الربيع

أقسام متنوعة ومشاركة محلية ودولية

يتضمن المعرض عدة أقسام، من بينها نباتات الزينة الداخلية والخارجية، والصبّار، والمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج الزراعي، كما تشارك هيئة النظافة والتجميل بالجيزة في تنظيم الفعاليات، إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية.

مواعيد معرض زهور الربيع 2025

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى 19 مايو المقبل، ليستقبل الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الجمال الطبيعي والثقافة الزراعية.

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