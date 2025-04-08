موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني في مصر

تعتبر امتحانات الشهادة الإعدادية من أهم الأحداث الدراسية التي ينتظرها الطلاب في مصر، حيث تمثل المرحلة الانتقالية بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسهيل تنظيم سير العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة.

ويعرض لكم الموجز موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وهذه الفترة تشمل جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، بما في ذلك المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

وستتم الامتحانات في مواعيد متفرقة على مدار هذه الأيام وفقًا لجدول امتحانات يتم تحديده من قبل مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، وهذا يساعد على تنظيم عملية المراجعة والتركيز للطلاب في فترة الامتحانات، بما يضمن توفير وقت كافٍ لهم للتحضير الجيد.

الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ولذلك، يتم تكليف المدارس بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية، مثل توفير المراقبين في اللجان وتنظيم عملية التوزيع في اللجان بشكل دقيق لضمان عدالة الامتحانات، كما يتم التأكد من جاهزية المدارس في استيعاب أعداد الطلاب بشكل جيد.

ويجب على الطلاب التزام التعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص الامتحانات، مثل ضرورة إحضار البطاقة الشخصية أو ما يثبت هويتهم، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات ،كما تُنفذ الإجراءات الأمنية في المدارس لمنع أي حالات غش، لضمان نزاهة الامتحانات.

مواعيد امتحانات الصفوف الأخرى

بالإضافة إلى مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات باقي الصفوف الدراسية، حيث تبدأ امتحانات الصفوف من الأول إلى الثاني الثانوي في الفترة ما بين 24 إلى 29 مايو 2025 ،وبينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في نفس الفترة التي تبدأ فيها امتحانات الشهادة الإعدادية، أي في 31 مايو 2025، أما بالنسبة للثانوية العامة، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتها في 14 يونيو 2025.

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