خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيا 2025 لطلاب الثانوية العامة

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن كيفية تسجل الاستمارة إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي والتراب موعد امتحانات الثانوية العامة.

ويعتبر تسجيل الاستمارة إلكترونيا عبر الانترنت، من الخطوات المهمة التي يحرص طلاب الثانوية العامة على تقديمها وعدم التأخر في آدائها، وتهدف هذه العملية إلى تسهيل تسجيل الطلاب وضمان تقديم البيانات بشكل دقيق ومنظم، ويحرص الموجز على تقديم العديد.من الخدمات التعليمية، وخلال السطور التالية نستعرض الخطوات الكاملة الخاصة بتسجيل الاستمارة إلكترونيًا.

تسجيل الاستمارة إلكترونيا

مواعيد تسجيل الاستمارة الالكترونية 2025

بدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل الاستمارة إلكترونيا منذ يوم 9 فبراير 2025، حيث يمكن للطلاب التسجيل عبر بوابة مركز معلومات الوزارة، وتستمر عملية التسجيل حتى 20 فبراير 2025، ليتم بعدها تسليم الاستمارات المطبوعة إلى المدارس في موعد أقصاه 27 فبراير 2025.

خطوات تسجيل الإستمارة إلكترونيا

أول خطوة في عملية التسجيل هي دخول الطالب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاستمارة، حيث سيُطلب منه إنشاء حساب جديد إذا لم يكن قد قام بذلك مسبقًا، ويتعين على الطلاب إدخال رقمهم القومي وتفاصيل أخرى مثل الشعبة الدراسية، اللغة الأجنبية الثانية، والمواد الاختيارية التي يرغبون في امتحانها ،ومن المهم أن يقوم الطالب بتعبئة هذه البيانات بدقة لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على عملية التقديم.

وبعد إدخال البيانات، يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له بخلفية بيضاء، وتأكيد صحة المعلومات المدخلة، وبعد الانتهاء من التسجيل، يتم حفظ الاستمارة وطباعتها للحصول على نسخة ورقية، ويجب على الطالب التوجه إلى مدرسته لتسليم الاستمارة المطبوعة مع بعض المستندات الإضافية مثل شهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكترونية

لتسليم الاستمارة، يحتاج الطالب إلى تقديم مجموعة من المستندات مع الاستمارة المطبوعة، وتشمل:

نسخة من شهادة الميلاد "كمبيوتر".

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

ثلاث صور حديثة مقاس 4×6 سم مع كتابة اسم الطالب وتوقيع شهادة الميلاد عليها.

كما يُطلب من الطالب وولي أمره التوقيع على إقرار بعدم حيازة الطالب لأي جهاز محمول أو إلكتروني داخل لجنة الامتحانات، وهذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة امتحانية خالية من التشويش أو الغش.

التأكيد على دقة البيانات

من أهم الأمور التي يجب على الطلاب الانتباه لها هي دقة البيانات المدخلة عبر الموقع الإلكتروني. يجب على الطلاب مراجعة الاستمارة الإلكترونية بعناية قبل إرسالها لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى مشاكل أثناء تقديم الامتحانات أو في مرحلة التصحيح، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بمواعيد الامتحانات والمقررات الدراسية.

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