جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر لجميع الشعب والمواعيد المحددة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. يُنتظرها طلاب الثانوية العامة موعد امتحاناتهم بفارغ الصبر، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والذي يتضمن مواعيد امتحانات الشُعب المختلفة: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، وسيتوافد الطلاب على لجان الامتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التزامهم بالجدول المعلن.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

ويعرض لكم الموجز جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر يوم الأحد 15 يونيو 2025، على أن تنتهي في الخميس 10 يوليو 2025، مع مراعاة أن الأيام المخصصة لكل مادة تشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية والمواد التي تدرس للطلاب في كل شعبة على حدة ،وفيما يلي تفاصيل الجدول:

1. شعبة علمي علوم:

تبدأ الامتحانات بـ التربية الدينية و التربية الوطنية يوم الأحد 15 يونيو.

يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو.

ثم اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو.

يأتي الفيزياء في الخميس 26 يونيو.

اللغة الأجنبية الأولى ستكون يوم الأحد 29 يونيو.

الكيمياء يوم الخميس 3 يوليو.

وأخيرًا، الأحياء في الخميس 10 يوليو.

2. شعبة علمي رياضة:

تبدأ امتحاناتهم بـ التربية الدينية و التربية الوطنية في 15 يونيو.

ويختبر الطلاب اللغة الأجنبية الثانية يوم 17 يونيو.

وبعد ذلك اللغة العربية يوم 22 يونيو.

الفيزياء في الخميس 26 يونيو.

اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو.

الكيمياء يوم 3 يوليو.

في الأحد 6 يوليو، ستكون امتحانات الرياضيات البحتة.

وأخيرًا، الرياضيات التطبيقية في الخميس 10 يوليو.

3. شعبة أدبي:

تبدأ امتحاناتهم أيضًا بـ التربية الدينية و التربية الوطنية يوم 15 يونيو.

ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية في 17 يونيو.

وبعد ذلك اللغة العربية في الأحد 22 يونيو.

يتبعها امتحان التاريخ في الخميس 26 يونيو.

اللغة الأجنبية الأولى في الأحد 29 يونيو.

الجغرافيا في الخميس 3 يوليو.

وأخيرًا، امتحان الإحصاء في الخميس 10 يوليو.

الاستعدادات والتوجيهات

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث يتم تجهيز اللجان بشكل مناسب للطلاب، وتم التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان حماية الطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، كما ستتم مراقبة امتحانات الثانوية العامة عبر منظومات تقنية لضمان نزاهتها ومنع أي محاولات للغش.

ومن المتوقع أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 أكثر تنظيمًا، بما يتيح للطلاب الفرصة للاستعداد بشكل جيد، ومع اقتراب موعد الامتحانات، يتعين على الطلاب استغلال الوقت المتبقي في مراجعة المناهج بشكل جيد، مع التركيز على المواد الأساسية في كل شعبة.

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