مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لجميع المراحل الدراسية في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، لتحديد المواعيد الدقيقة التي ستجرى فيها الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بدءًا من الصفوف الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الثانوية، وقد تم تحديد هذه المواعيد وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار العطلات الرسمية التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

ويقدم لكم الموجز موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

مواعيد امتحانات الصفوف المختلفة

بدأت وزارة التربية والتعليم بتحديد مواعيد امتحانات الصفوف المختلفة لتكون ملائمة للجميع وتتماشى مع الفترات الزمنية التي تم تخصيصها لكل مرحلة دراسية، وقد أعلن الوزير أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 ستبدأ في أواخر مايو 2025، وتستمر حتى منتصف يونيو.

الصفوف الابتدائية (من الأول إلى الثالث الابتدائي): ستجرى الامتحانات في الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025، ويشمل هذا التقييم المبدئي وكذلك النهائي.

صفوف النقل (من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي): تبدأ امتحانات هذه الصفوف في الفترة من 24 مايو حتى 29 مايو 2025، حيث يُتوقع أن يتم تقييم الطلاب في المواد الأساسية التي تم تدريسها طوال الفصل الدراسي الثاني.

طلاب الشهادة الإعدادية: ستُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو 2025، ويعتبر هذا الامتحان أحد المراحل الهامة في تعليم الطلاب، حيث يؤثر على الانتقال إلى المرحلة الثانوية.

طلاب الدبلومات الفنية: ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، حيث يشمل هذا التقييم جميع التخصصات الفنية في مدارس التعليم الفني.

طلاب الثانوية العامة: من المتوقع أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025، وهو موعد هام للغاية لجميع الطلاب، حيث يُعتبر هذا الامتحان محط أنظارهم لتحقيق مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

العطلات الرسمية وتأثيرها على الامتحانات

تشير الخريطة الزمنية إلى أن إجازة عيد الفطر وأعياد شم النسيم ستؤثر على بعض مواعيد الامتحانات في أواخر أبريل وأوائل مايو، ولذلك، قد يضطر بعض الطلاب إلى التكيف مع مواعيد جديدة بناءً على التعديلات المحتملة في مواعيد العطلات.

التوصيات للطلاب وأولياء الأمور

من الضروري أن يتابع الطلاب وأولياء الأمور أي تحديثات قد تطرأ على مواعيد الامتحانات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث قد تحدث تعديلات في بعض الأحيان، كما يُنصح بترتيب جداول مراجعة دقيقة استعدادًا لهذه الامتحانات، مع ضرورة أخذ قسط كافٍ من الراحة للمحافظة على صحة الطلاب العقلية والجسدية، ويُنصح أيضًا بالاهتمام بالمراجعات النهائية في المواد الدراسية الأساسية.

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