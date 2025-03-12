تعليم الجيزة تحقق في واقعة إجبار طالبة على خلع الحجاب

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة فتح تحقيق في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الخاصة في منطقة الهرم على طالبة، وإجبارها على خلع الحجاب أمام زملائها، إضافة إلى صفعها على وجهها دون مبرر.

ويأتي ذلك رغم أن أسرة الطالبة "خديجة" قد توصلت إلى اتفاق مع المديرة بشأن التصالح، بعد أن تقدم والد الطالبة ببلاغ رسمي يتهم المديرة بالتعدي على ابنته داخل المدرسة.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول الواقعة.

تفاصيل الحادثة

أفادت أسرة الطالبة "خديجة" بأنها تعرضت لاعتداء من قبل مديرة المدرسة، حيث تم سحلها داخل فناء المدرسة وضربها، إضافة إلى إجبارها على خلع الحجاب أمام زملائها دون أي سبب واضح.

الوالد قال إنه تفاجأ عندما عادت ابنته من المدرسة في حالة انهيار، وأخبرته أنها تعرضت للإهانة والضرب من المديرة، وأضاف أنه بعد استفساره منها، أخبرته أن المديرة أجبرتها على خلع الحجاب ووجهت لها صفعة أمام باقي التلاميذ.

رد فعل الأب وتواصله مع المديرة

أشار الأب إلى أنه حاول التواصل مع المديرة للاستفسار عن الحادثة، إلا أن المديرة رفضت التحدث معه عبر الهاتف.

وحسب تصريحات الأب، فإن المديرة ردّت عليه بشكل غير لائق قائلة: "لو تعرفوا تعملوا محضر اعملوا، أنا مش بخاف من حد، ولو عاوز تعرف ليه ضربت بنتك، تعالى المدرسة واسألني هنا، مش في الموبايل".

هذا الرد الغاضب دفع الأب إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة.

شكوى رسمية ضد المديرة

في إطار سعيه لمحاسبة المديرة، أكد والد الطالبة أنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم ضد المديرة، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق ابنته.

كما أشار إلى أنه يعتزم تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لتوثيق الحادثة ومتابعة الإجراءات القانونية ضد المديرة، بهدف ضمان حصول ابنته على حقوقها.

إجراءات التحقيق من قبل المديرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة فتح تحقيق رسمي في الواقعة، رغم أن أسرة الطالبة قد توصلت إلى اتفاق مع المديرة للصلح.

ويبدو أن المديرية تأخذ الحادثة على محمل الجد، حيث أكدت أنها ستستمر في التحقيقات حتى يتم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الاعتداء.

وصرحت المديرية بأنها لن تتسامح مع أي تصرفات غير لائقة تحدث داخل المدارس، وأنها ستقف بجانب حقوق الطلاب في مواجهة أي تعديات من أي طرف كان.

تعد هذه الواقعة بمثابة نقطة تحول في كيفية التعامل مع الحالات المشابهة في المدارس الخاصة، حيث تثير تساؤلات حول سلوكيات الإدارة المدرسية وأهمية احترام حقوق الطلاب.

ومع استمرار التحقيقات، فإن الرأي العام ينتظر نتائج هذه القضية لمعرفة مصير المديرة وما إذا كانت ستتعرض للمسائلة القانونية على تصرفاتها.

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