تشغيل المشروعات المتعثرة في سوهاج.. استثمار جديد لمعرض المنتجات بحي الكوثر

في إطار خطة محافظة سوهاج لتشغيل المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع معرض تسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحي الكوثر.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

وأكد المحافظ أن عملية الإرساء تمت من خلال مزايدة علنية أُجريت بمقر حي الكوثر، وسط مشاركة فعالة من عدد من الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في مجال التسويق والصناعات الصغيرة.

145 ألف جنيه سنويًا لتشغيل أصول غير مستغلة

وأوضح "سراج" أن المزايدة انتهت بإرساء المشروع على كيان استثماري لمدة ثلاث سنوات، مقابل قيمة إيجارية سنوية بلغت 145 ألف جنيه، بما يحقق الاستدامة المالية ويُسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للمحافظة، ضمن جهود تشغيل الأصول الحكومية غير المستغلة.

دعم الحرفيين والمرأة عبر منفذ تسويق دائم

المعرض المُقام على مساحة 400 متر مربع ويتكون من 3 طوابق، يُعد أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويهدف إلى توفير منفذ دائم لتسويق المنتجات الحرفية، والتراثية، ومنتجات المنطقة الصناعية، طوال أيام العام، كما يخدم المشروع أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين المحليين.

التنمية الاقتصادية على رأس أولويات سوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء منافذ تسويقية دائمة، ما يعزز من القدرة التنافسية لسوهاج، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى رفع قيمة المنتج المحلي ودعمه داخل الأسواق.

كما أكد "سراج" أن الصناعات الحرفية والتراثية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تنويع المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن سوهاج تزخر بإرث غني في هذا المجال، ما يعزز مكانتها كمركز جذب اقتصادي وسياحي في صعيد مصر.

مشاركة مجتمعية وخلق فرص تدريب

ويُنتظر أن يُسهم المشروع في دمج فئات مجتمعية متنوعة ضمن منظومة التنمية، عبر توفير فرص تدريب وتشغيل للشباب والسيدات في مجالات التصميم الحرفي والإدارة والتسويق، كما سيتعاون القائمون على المشروع مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية، خاصة في المناطق الريفية والأقل دخلًا، بما يُحقق العدالة التنموية ويُرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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