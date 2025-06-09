محافظ سوهاج: المحافظة تسخر كافه إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة اهالي المحافظة المخلصين

في مشهد يجسد التقدير الرسمي والتضامن الإنساني، زار السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المهندس طلعت شوقي بشير، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، الذي أصيب إثر اعتداء آثم من أحد المتعدين على الأراضي الزراعية أثناء أداء واجبه في حملة إزالة التعديات، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعي، في ثاني أيام عيد الأضحى.

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شكر وتقدير من الدولة لرجل تصدى للباطل

الزيارة، التي وصفها المتابعون بأنها "رسالة حاسمة من الدولة"، بدأت بتفقد الحالة الصحية للمصاب الذي يتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابة بالغة في العين اليسرى، نُقل على إثرها إلى قسم الرمد وخضع لعملية جراحية دقيقة ناجحة، والوزير فاروق، الذي استقبله الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حرص على توجيه الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية لما بذلوه من جهد في إنقاذ المصاب، مشيدًا بالمستوى المتميز للخدمة الطبية المقدمة داخل الجامعة.

25 ألف جنيه ومكتب الوزير مفتوح دائمًا

وأعلن وزير الزراعة عن صرف مكافأة مالية فورية قدرها 25 ألف جنيه، مع ترقية استثنائية للمهندس طلعت، تقديرًا لتفانيه في العمل وشجاعته في التصدي للتعديات، كما تعهد بتوفير الرعاية الصحية الكاملة حتى تمام الشفاء، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث لن تُثني الوزارة عن الاستمرار في معركة الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال الوزير: "لن نتسامح مع من يتجرأ على رجال الدولة وهم يؤدون واجبهم، وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على ممثلي القانون."

محافظ سوهاج: نواجه التعديات بحزم في كل وقت

اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عبّر بدوره عن تقديره لبطولة مسؤول حماية الأراضي، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كل إمكاناتها لخدمة المخلصين من أبنائها، مضيفًا أن حملات الإزالة مستمرة في الأعياد والعطلات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، ولن يُسمح بأي تهاون مع المخالفين.

كما وجه المحافظ تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات الترقية الاستثنائية للمهندس المصاب، تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

جامعة سوهاج.. دور طبي وإنساني مشرف

من جانبه، ثمّن رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، زيارة وزير الزراعة، واصفًا إياها بأنها رسالة دعم قوية لرجال الدولة المخلصين، الذين يضعون حياتهم على المحك دفاعًا عن القانون والصالح العام، وأوضح أن المصاب تعرض لانفجار في مقلة العين اليسرى، لكن حالته الآن مستقرة ويتلقى رعاية طبية دقيقة من فريق متخصص في جراحة العيون والأعصاب.

طلعت: سأعود لأداء واجبي مهما كان الثمن

رغم إصابته، لم تخفت عزيمة المهندس طلعت شوقي بشير، الذي عبر عن امتنانه للزيارة الرسمية، معتبرًا أن تضحياته لم تذهب سدى، وقال من على سرير المستشفى:

"لن تمنعني الإصابة من مواصلة واجبي الوطني ،سأعود لأحمي أرضنا من المعتدين، ولن أخشى في الحق لومة لائم."

وشكر طلعت الوزير فاروق على تحمله مشقة السفر خلال العيد للاطمئنان عليه، كما وجّه تقديره لمحافظ سوهاج ورئيس الجامعة على دعمهما الإنساني والمتابعة الدقيقة لحالته الصحية.

رسالة حازمة.. الدولة خلف رجالها

لقاء الوزير بابن المهندس المصاب كان أيضًا ذا دلالة رمزية، إذ أكد له أن الدولة لا تنسى أبناءها، وأن مكتبه مفتوح دائمًا للدعم والتواصل، في مشهدٍ يجمع بين الرسالة الأمنية والإنسانية.

وفي ختام الزيارة، شدد وزير الزراعة على أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، وستواصل الوزارة العمل مع الجهات المعنية لإزالة أي تعدٍ في مهده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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