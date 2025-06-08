وزير الكهرباء يتابع تقارير الأداء لمراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوي خلال العيد

متابعة دورية لمنظومة الشكاوي خلال العيد.. تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتظام سير العمل وسرعة التعامل مع بلاغات المشتركين وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربية، وتواصل تليفونيا مع عينة عشوائية من المشتركين المسجلين بدفاتر الأعطال على مستوى الجمهورية.

واستفسر وزير الكهرباء منهم عن جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتوافر المهمات الكهربائية اللازمة، واطمأن على انتظام عمل مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام الإجازة، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات، فى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

متابعة دورية لمنظومة الشكاوي خلال العيد

الموجز ينشر متابعة وزير الكهرباء لمنظومة الشكاوي خلال العيد التي تأتي في إطار متابعة خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات أداء الشركات التابعة.

وتابع الدكتور محمود عصمت تواجد العاملين بأعداد كافية، وخطة عمل وتوزيع فرق الدعم والطوارئ الاحتياطية على مستوى كل شركة خلال أيام عيد الاضحى، وكذلك مد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءا، وعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى، وغيرها من الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار خطة عمل القطاع لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد.

متابعة أعمال فرق المرور التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء

وشملت المتابعة أعمال فرق المرور التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات إعادة التيار بالمحافظات للتحقق من انتظام أعمال نوبتجيات وورديات إعادة التيار ، وسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وإصلاح الاعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والأعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية، وكذلك تواجد ورادي الأعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل المباشر مع المشتركين.

أهمية قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى

وجه الدكتور محمود عصمت، بتطبيق معايير الجودة لضمان الاستمرار فى تحسين طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة، موضحا أهمية قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى طبقا للنماذج الموحدة والتى يجرى العمل فى إطارها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين، مؤكدا أهمية منع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تتسبب فى قطع التيار الكهربائي وضمان تأمين التغذية، موضحا الحرص على التواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووسائل التواصل الاجتماعى، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121) وغيرها من قنوات الاتصال المختلفة.

أهمية التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد

أكد الدكتور محمود عصمت أن الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية، ونيل رضاء المشتركين، خيارا وليس اختيارا، ومن أهم معايير تقييم الاداء خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة كاحد مقومات خطة تحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا أهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات عمل الشركات خلال المرحلة المقبلة.

ووجه وزير الكهرباء، باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الوزارة والشركة القابضة لمتابعة تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات، مشيرا إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خلال فترة الصيف.

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