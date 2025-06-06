وزير الكهرباء والطاقة يهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك

تهنئة بعيد الأضحى.. وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التهنئة لجميع العاملين بالقطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

والموجز ينشر تأكيد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع.. والعاملون لديهم رسالة وعليهم مسئولية.. ونستلهم من "الأضحى" الفداء والتفاني فى العمل.

تهنئة بعيد الأضحى

وعقب وزير الكهرباء قائلًا: يسرني أن أهنئ العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وشركاتها التابعة بحلول عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله على مصر قيادةً وشعباً بالخير واليمن والبركات.

وتابع: وبهذه المناسبة يطيب لى الإشادة بجهود العاملين، وتفانيهم فى أداء مهامهم ورسالتهم، ووعيهم بمسئولياتهم وواجباتهم، وهو ما تجلى فى تأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، واستقرار التيار وإتاحته لكافة الاستخدامات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة التغذية الكهربائية، والكفاءة فى التشغيل، وكذلك الجهود لتعظيم الموارد، ونتائج الأعمال، ومعدلات الأداء، وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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