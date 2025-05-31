وزير الكهرباء يغادر إلى فرنسا لتفقد أكبر محطة للضخ والتخزين في أوروبا

أكبر محطة للضخ والتخزين في أوروبا.. غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت متوجها إلى فرنسا، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الكهرباء بمسئولي مجموعة "E D F " الفرنسية المسئولة عن المشروعات الدولية فى مجالات الطاقة النظيفة فى الحكومة الفرنسية، حيث يتم بحث ملفات التعاون واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم.

أكبر محطة للضخ والتخزين فى أوروبا

الموجز ينشر تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لأكبر محطة للضخ والتخزين فى أوروب، إذ يقوم الدكتور محمود عصمت بزيارة أكبر محطة لضخ وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية فى أوروبا، وعدد من مصانع المهمات الكهربائية ذات الطبيعة الخاصة، وتشمل الزيارة عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة والعاملة فى مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات الكهربائية.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة بخفض الاعتماد على الوقود والتوسع فى الطاقات النظيفة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

التعاون المتواصل بمحطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على خلفية الاجتماعات التى تمت خلال تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة مؤخرا، وفى إطار التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الفرنسي للتعاون فى تنفيذ العديد من المشروعات ومنها محطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد، بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع.

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