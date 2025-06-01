محافظ سوهاج يفتتح منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المنفذ الدائم التابع لمؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج، ويرصد الموجز التفاصيل.

حضور رسمي للقيادات

جاء الافتتاح بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المعروضات واستعدادات العيد

وتفقد المحافظ المعروضات المتاحة بالمنفذ، والتي شملت لحوم بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تزويد المنفذ بكميات إضافية من الدواجن، ومصنعات اللحوم، والسلع الغذائية المتنوعة، لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

محافظ سوهاج

تشديد الرقابة وتكثيف أعمال النظافة

وأكد المحافظ أهمية إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات تلاعب أو احتكار، موجهًا بتحديد الكميات المسموح بها لكل مواطن، لتحقيق العدالة في التوزيع، كما وجه الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المنفذ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ سوهاج

منافذ "حياة كريمة" في سوهاج

ويأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن سلسلة من المنافذ الثابتة والمتحركة التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضم محافظة سوهاج منفذين أحدهما بمدينة سوهاج، والآخر بمدينة طهطا، بهدف توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم عيد الأضحى.

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