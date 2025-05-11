محافظ سوهاج يتابع مشروعات الرصف ويحدد جدولًا زمنيًا لمشروعات جديدة

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات رصف الطرق في مختلف أنحاء المحافظة، وحضر الاجتماع المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى جانب مديري إدارات التخطيط، والحسابات، والمشتريات بديوان عام المحافظة.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات الرصف ووضع جدول زمني للبدء في أخرى جديدة

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

بدء رصف شوارع المنشاة خلال 45 يومًا

استعرض المحافظ خلال الاجتماع البرنامج الزمني المقرر للبدء في تنفيذ أعمال الرصف لعدد من شوارع مدينة المنشاة، مؤكدًا أن أعمال الرصف ستبدأ خلال 45 يومًا من الآن، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية واستكمال إجراءات الطرح والترسية القانونية.

تطوير محاور مرورية مهمة

تناول الاجتماع أيضًا متابعة أعمال تطوير شارع أسيوط – سوهاج، ومشروع رصف طريق الشوش ـ بلصفورة، إلى جانب تطوير منطقة السوق القديم بمدينة ناصر، وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا، وإنهاء المشروعات في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

رصف 20 شارعًا فرعيًا بالتحرير باستخدام الإنترلوك

فيما يخص مدينة سوهاج، وجّه المحافظ بسرعة البدء في إجراءات طرح 20 شارعًا جانبيًا متفرعًا من شارع التحرير، وذلك تمهيدًا لرصفها باستخدام بلاط الإنترلوك، بما يعزز من المظهر الحضاري ويسهل حركة المرور والمشاة في المنطقة.

توجيهات مشددة بالتنسيق وضمان الجودة

شدد المحافظ عبد الفتاح سراج على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والمنفذة، لضمان سير الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بالخدمات المقدمة في قطاع البنية التحتية داخل محافظة سوهاج.

متابعة ميدانية وتقييم دوري للأعمال

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، وتشكيل لجان من الجهات المختصة لمراجعة نسب التنفيذ وتقييم أداء الشركات المنفذة بشكل دوري، كما وجّه بضرورة رفع تقارير أسبوعية لمكتبه حول تقدم الأعمال، ورصد أية معوقات قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فورًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات حقيقية وملموسة للمواطنين تسهم في تحسين جودة الحياة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.

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