محافظ سوهاج: توريد 82 ألف طن قمح وصرف مليار جنيه للمزارعين دون معوقات

في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ودعم المزارعين، أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد نحو 82 ألف طن من القمح المحلي إلى الشون والصوامع المنتشرة في أنحاء المحافظة، منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكدًا أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم ودون معوقات.

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انتظام عمليات التوريد منذ انطلاق الموسم

وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال موسم التوريد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلاسة الاستلام وسرعة صرف المستحقات المالية، وقد بلغ ما تم صرفه من مستحقات للمزارعين أكثر من مليار جنيه حتى الآن، في خطوة تهدف إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

رقابة مشددة ولجان ميدانية لفحص القمح

أكد سراج أن هناك لجنة متابعة مركزية بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع غرفة العمليات، تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد في كافة مراكز التجميع، كما تم تشكيل لجان ميدانية لاستلام القمح والتأكد من مطابقته للمواصفات، بما يعزز من جودة المحصول المورّد ويمنع تسريب الكميات خارج نطاق المحافظة.

192 ألف فدان قمح و17 موقعًا للتخزين

أشار محافظ سوهاج إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان، موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وتم تجهيز 17 موقعًا تخزينياً لاستقبال القمح المحلي، إلى جانب تخصيص 3 إلى 4 خلايا لتخزين الأقماح المستوردة، وذلك ضمن خطة تعزيز الطاقة التخزينية على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، مما يمثل دعمًا واضحًا لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح، كما تم تحديد سعر الإردب لهذا الموسم وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ السعر 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز منظومة الزراعة وتوفير الأمن الغذائي، عبر تشجيع الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، مع التأكيد على إحكام الرقابة على عمليات نقل وتداول القمح.

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