مشروعات جديدة في الجيزة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.. إليك التفاصيل

صندوق التنمية الحضرية.. حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تعزيز التعاون مع صندوق التنمية الحضرية في زيارة رسمية لمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وينشر الموجز تفاصيل لقاء محافظ الجيزة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية على النحو الآتي:

لقاء محافظ الجيزة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية

تطوير منطقة الكيت كات

شهد اللقاء مناقشة تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكيت كات بحي إمبابة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

عرض الأراضي المقترحة للتطوير العمراني

وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأراضي المقترحة للتطوير العمراني داخل نطاق المحافظة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

محافظ الجيزة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، التي تمثل أولوية لتلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توفير فرص عمل

من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن الصندوق حريص على التعاون الكامل مع محافظة الجيزة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط التنموية، مشيرًا إلى أن المشاريع المستهدفة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وتطوير المناطق غير المخططة.

لقاء محافظ الجيزة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المشتركة وضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ خلال الزيارة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وعدد من قيادات محافظة الجيزة، وكان في الحضور أيضًا المستشار محمد القرشي، المستشار القانوني للصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق للمشروعات والمتابعة، إلى جانب عدد من قيادات صندوق التنمية الحضرية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة، وتأكيدًا على الدور المحوري للتنسيق الحكومي في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا:

الجيزة ترفع أطنان من القمامة والمخلفات بالأحياء والمحافظ يصدر إجراءات صارمة لشركات النظافة

بالصور.. 4 قيادت هامة يتفقدون أعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة