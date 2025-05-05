الجيزة ترفع أطنان من القمامة والمخلفات بالأحياء والمحافظ يصدر إجراءات صارمة لشركات النظافة

رفعت محافظة الجيزة نحو200 طن من القمامة والمخلفات، وتمكنت من ضبط حوالي 30 "فريز" لجمع القمامة العشوائي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال دهان البلدورات وإجراءات تحسين المظهر الحضاري.

حملات رفع المخلفات بالجيزة

جاء ذلك خلال تقريرًا أطلع عليه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حول نتائج الحملات الموسعة لرفع المخلفات وتحسين النظافة في منطقة القومية العربية، ضمن نطاق حيي إمبابة والوراق.

حملة نظافة موسعة لرفع كفاءة البيئة في إمبابة والوراق

وبحسب بيان ورد إلى الموجز، أكد المحافظ أن الحملات المكثفة تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات وتحقيق بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلى أن جهود النظافة لن تتوقف، بل تمتد إلى مختلف الأحياء، كاشفًا عن حملات قادمة بحي العمرانية باستخدام معدات إضافية لتعزيز كفاءة النظافة.

رفع المخلفات

ضبط "فريزة" ورفع 200 طن قمامة

شدد محافظ الجيزة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الحملات تستهدف القضاء على مظاهر العشوائية، وضمان نظافة الشوارع.

وقد شملت الحملة ضبط 30 عربة "فريز" غير مرخصة تعمل بشكل عشوائي في شارع القومية العربية، ما يمثل خطرًا بيئيًا ومشهدًا غير حضاري.

حملات النظافة

فرق نظافة ميدانية بالجيزة

وأوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الحملة تمت بتوجيهات مباشرة من المحافظ، بمشاركة، عدد 2 لودر، 6 سيارات نصف نقل، 8 سيارات نقل كبيرة، سيارة كنس آلي، سيارة مياه، فرقتي عمال تجريد، فرقة متابعة ميدانية.

وجاءت هذه التحركات بهدف إحكام السيطرة على مظاهر التلوث وتحسين مستوى النظافة بشكل فوري وفعال.

ضبط سيارة نقل مخالفة تابعة لشركة خاصة وإحالتها للنيابة

في سياق متصل تمكنت المحافظة من ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى شركات النظافة الخاصة أثناء سيرها بحمولة من المخلفات دون تغطية، ما تسبب في تناثر القمامة على الطرق وخرق الضوابط البيئية.

السيارة المضبوطة

وعليه، قرر محافظ الجيزة التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق والشركة، مؤكدًا أن المخالفات البيئية سيتم التعامل معها بـ"أقصى درجات الحزم".

إجراءات صارمة ضد شركات النظافة المخالفة

قال المهندس عادل النجار"لن نتهاون مع أي جهة تضر بالبيئة أو تخالف معايير النظافة، وسنُطبق القانون بكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة."

كما أصدر المحافظ تعليماته لهيئة النظافة والأحياء بعمل أكمنة رقابية ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتوقيع العقوبات اللازمة لردع أي تجاوز.

دعوة للالتزام من شركات النظافة الخاصة

محافظة الجيزة تهيب بجميع شركات النظافة العاملة داخل نطاق المحافظة الالتزام التام بقواعد نقل المخلفات، واستخدام سواتر تغطية على سيارات النقل، حفاظًا على البيئة، الصحة العامة، وسلامة الطرق.

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