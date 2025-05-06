محافظ الجيزة يعلن مؤشرات هامة حول معدلات توريد القمح في صومعة إمبابة

توريد القمح في صومعة إمبابة.. في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الأمن الغذائي وتطوير منظومة الزراعة الوطنية، تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم صومعة إمبابة، للوقوف على انتظام عمليات توريد القمح المحلي وتخزينه لموسم 2025، ومتابعة الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان سلامة وجودة المحصول الاستراتيجي.

وفيما يلي يرصد الموجز تفاصيل جولة محافظ الجيزة وأبرز تصريحاته بشأن توريد القمح في صومعة إمبابة.

صومعة القمح بإمبابة

الجيزة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال القمح المحلي

أكد محافظ الجيزة خلال جولته أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى متابعة منظومة التوريد ميدانيًا ويوميًا، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية لتفادي أي معوقات خلال الموسم الحالي.

توريد القمح

تجهيز 12 موقع تخزيني في الجيزة لموسم توريد القمح

أوضح "النجار" أن محافظة الجيزة استعدت هذا العام عبر 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن، بالإضافة إلى مجمع الصوامع بقطاع سفنكس التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستوعب 250 ألف طن إضافي، ما يسهّل التوريد ويخفف الأعباء اللوجستية على المزارعين.

توريد القمح

صومعة إمبابة: محطة تاريخية لتخزين القمح بسعة 60 ألف طن

أشار المحافظ إلى أن صومعة إمبابة تُعد من أقدم الصوامع التخزينية بمصر، وتُستقبل فيها عمليات التوريد من خلال وسائل متعددة مثل النهر، والسكة الحديد، والنقل البري. تبلغ السعة التخزينية للصومعة 60 ألف طن، موزعة على 109 خلية خرسانية، ومزودة بأنظمة حديثة لإدارة ومراقبة المخزون، وأجهزة مكافحة الحريق، ونظام تبخير ومراقبة الحرارة، ونظام اتصالات لاسلكي متكامل.

تخزين 44 ألف طن قمح بـ صومعة إمبابة

حتى الآن، تم توريد 3814 طن من القمح المحلي لصومعة إمبابة، بينما بلغت الكمية الإجمالية للمواقع التخزينية بالمحافظة 44 ألف طن منذ بدء موسم التوريد.

كما شهدت جولة المحافظ تفقد منظومة الدورة المستندية، ولوحة التشغيل، والمعامل، ومواقع الحفظ والنواقل داخل الصومعة.

متابعة صرف مستحقات المزارعين

خلال الجولة، حرص محافظ الجيزة على لقاء عدد من المزارعين، للتأكد من سهولة الإجراءات، والتزام الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد.

وشدد على مديريتي التموين والزراعة بضرورة تقديم التسهيلات للمزارعين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح وتوفير الدعم الكامل للفلاحين لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

شارك في الجولة، محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة واللواء ياسر محمد هيكل رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حي إمبابة واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل .

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