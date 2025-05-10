بالأرقام.. آخر مستجدات عمليات توريد القمح بالجيزة

توريد القمح.. أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن آخر مستجدات سير عمليات توريد القمح للموسم الحالي، مؤكداً على انتظام العمل بمواقع الاستلام وانتقال المحافظة إلى مراحل متقدمة في خطة التوريد لهذا العام.

ويستعرض الموجز في السطور التالية كافة تفاصيل عمليات توريد القمح بالجيزة

توريد القمح بالجيزة

حجم توريد القمح في الجيزة حتى الآن

أكد محافظ الجيزة أن إجمالي كميات القمح الموردة حتى اليوم بلغت نحو 66 ألف طن، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة نحو 29 ألف فدان، ويجري الاستلام من خلال 12 مركزًا معتمدًا تشمل صوامع وشون ومراكز تجميع، يتم استلام الإردب الواحد بسعر 2200 جنيه، مع صرف المستحقات المالية للفلاحين خلال 48 ساعة من التوريد، في إطار الحرص على دعم المزارعين وتحفيزهم على الاستمرار في الزراعة والإنتاج.

توريد القمح

متابعة منظومة توريد القمح في الجيزة

محافظ الجيزة أوضح أن التقرير المعروض من مدير مديرية التموين تناول سير عمل منظومة الاستلام بكل دقة، مع تأكيده على تسهيل الإجراءات أمام الموردين، ومتابعة دقيقة من لجان الاستلام، بالإضافة إلى إرسال تقارير يومية عن الكميات الموردة.

موسم توريد القمح

ومن جانبه، أشار السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، إلى أن جهاز مستقبل مصر يعد من الجهات المسوقة المعتمدة للقمح المحلي، ويقوم بالاستلام بمجمع صوامع قطاع سفنكس بطريق الضبعة، وذلك لتيسير حركة التوريد وتخفيف الضغط على باقي المراكز.

تشغيل أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

في سياق آخر، أعلن المهندس عادل النجار بدء تشغيل أسواق اليوم الواحد في عدد من المناطق الحيوية داخل المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والتموينية والخضراوات واللحوم والدواجن بأسعار تنافسية للمواطنين، وتم تشغيل أول سوق في شارع الصوامع بحي إمبابة، وشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين مع توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تقل عن نظيراتها في الأسواق التقليدية.

محافظ الجيزة أكد استمرار هذه الأسواق بشكل أسبوعي في الأحياء المختلفة، مع دعم مباشر من وزارة التموين والشركات المتعاونة، كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز إلى استمرار انعقاد هذه الأسواق ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لضمان الاستفادة القصوى للمواطنين، مؤكدًا أن السوق سيغطي تباعًا قطاعات متعددة على مستوى المحافظة.

خدمات أسواق اليوم الواحد بالجيزة

الأسواق تقدم خدمات متكاملة للمواطنين، من خلال سيارات تابعة لوزارة التموين والشركات الخاصة لتوفير المواد التموينية، ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتأتي هذه الخطوة كأحد محاور استراتيجية المحافظة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سبل المعيشة الكريمة.

محافظ الجيزة أشاد بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين في تنفيذ هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن داخل السوق المحلي.

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