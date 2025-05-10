غلق باب التقديم على شقق "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة الخميس 15 مايو

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الخميس الموافق 15 مايو 2025 هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم الإلكتروني وسداد قيمة جدية الحجز لشقق "سكن مصر" و"جنة" المطروحة في مدينة المنصورة الجديدة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن، وخاصة لفئات الدخل المتوسط.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الطرح وعدد الوحدات

يتضمن الطرح الحالي 8364 وحدة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة موزعة بين مشروعي "جنة" و"سكن مصر"، كما يشمل الإعلان طرحًا أوسع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 35,088 وحدة سكنية، موزعة على عدد من المشروعات الأخرى مثل "ديارنا"، "بشاير"، و"أهالينا"، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

قيمة جدية الحجز وطرق السداد

حددت الوزارة قيمة جدية الحجز بمبلغ 151,000 جنيه مصري، تشمل 150,000 جنيه كمقدم حجز و1,000 جنيه رسوم تسجيل لا تُرد، وتتوفر عدة طرق لسداد المبلغ من خلال حساب المتقدم في أي بنك داخل مصر عبر خدمة ACH، أو التحويل البنكي باستخدام سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو السداد من داخل بنك التعمير والإسكان، وكذلك عبر خدمة فوري باستخدام كود يتم إرساله في رسالة نصية، ويُشترط أن يحتوي التحويل البنكي على بيانات دقيقة، منها الاسم الرباعي للمتقدم، رقم البطاقة القومي، واسم المستفيد من التحويل.

إجراءات التقديم الإلكتروني

يُطلب من الراغبين في الحجز التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي (هنا )، وفي حال عدم وجود حساب مسبق، يجب إنشاء حساب جديد باستخدام بيانات شخصية دقيقة، كما يجب إرفاق صورة واضحة لبطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجته (وجه وظهر في ورقة واحدة)، أما من سبق له التسجيل في مشروعات سابقة، فيمكنه استخدام نفس الحساب، وفي حال فقدان كلمة المرور، يمكن استعادتها باتباع خطوات بسيطة على الموقع.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

أكدت وزارة الإسكان أن هذا الطرح هو الأكبر من نوعه في تاريخها، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

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