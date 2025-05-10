تحويلها لمركز عالمي للتجارة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، لتفقد وافتتاح مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في شرق وغرب بورسعيد. تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة وتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وينشر الموجز في هذه السطور تفاصيل جولة رئيس الوزراء بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على النحو الآتي.

تعزيز البنية التحتية وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يُعد ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل مستدامة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منطقة شرق بورسعيد

أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تجمع بين الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية الذكية. كما تشمل الزيارة تفقد وافتتاح أعمال التطوير بميناءي شرق وغرب بورسعيد، اللذين يُعدان نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين.

شركة قناة السويس للحاويات

واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد التي تُعد من أبرز محطات تداول الحاويات في مصر، حيث تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ عام 2004. تمثل المحطة إحدى أذرع مجموعة "إيه بي موللر ميرسك جروب" العالمية، وتتميز بموقعها الفريد على المدخل الشمالي لقناة السويس، بمساحة تقارب 1.2 مليون متر مربع ورصيف بطول 2400 متر. بلغت استثمارات المحطة نحو مليار دولار أمريكي.

رئيس الوزراء في شركة قناة السويس للحاويات

دور المحطة في دعم الاقتصاد المصري

تساهم شركة قناة السويس للحاويات بنسبة تقارب 55% من إجمالي حجم تداول الحاويات الترانزيت في الموانئ المصرية، وحوالي 35% من حجم صادرات مصر من الحاويات المبردة، ونحو 12% من حجم صادرات وواردات الدولة المصرية. يبلغ غاطس الميناء 18.5 متر، مما يسمح باستقبال أحدث الأجيال من سفن الحاويات العملاقة. منذ بدء العمل بالمحطة، تم استقبال أكثر من 30 ألف سفينة وتداول أكثر من 50 مليون حاوية.

مشروعات واستثمارات متنوعة

أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، توفر 40.2 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية. كما تم تأسيس نحو 387 شركة بالمنطقة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية من دول آسيوية وأوروبية ودول الشرق الأوسط.

تراخيص وتشغيل المشروعات

ولفت المركز الإعلامي إلى أن إجمالي عدد الرخص بالمنطقة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 بلغ نحو 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء، مما يعكس النشاط المتزايد في المنطقة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

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