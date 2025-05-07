رئيس الوزراء: نتائج تحقيقات البنزين المغشوش ستُعلن بشفافية.. ومحاسبة كل متورط

في أعقاب الضجة التي أُثيرت مؤخرًا حول انتشار بنزين يُشتبه في كونه مغشوشًا داخل بعض محطات الوقود، خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتصريح حاسم يؤكد فيه أن الدولة لن تتهاون في هذا الملف، وأن نتائج التحقيقات الجارية ستُعلن بشفافية تامة أمام الرأي العام فور الانتهاء منها.

وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد لمتابعة تطورات الأزمة، التي بدأت بعد تداول مقاطع فيديو وشكاوى مواطنين تحدثوا عن تضرر محركات سياراتهم نتيجة تزويدها ببنزين يحتوي على شوائب أو مواد غير مطابقة للمواصفات ،وشدد مدبولي على أن الحكومة تتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية، وأن أجهزة الدولة الرقابية بدأت بالفعل في جمع العينات وفحصها من خلال معامل متخصصة.

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إجراءات فورية ومحاسبة صارمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والتعدين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للبترول، بدأت حملات تفتيش مفاجئة على عدد من محطات الوقود في المحافظات، مع سحب عينات عشوائية من البنزين لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ قرارات رادعة ضد أي محطة وقود يثبت تورطها في بيع وقود مغشوش أو غير مطابق للمعايير، سواء بإغلاقها أو إحالة مسؤوليها للنيابة العامة، مشددًا: "أمن المواطن وسلامة مركبته خط أحمر".

رسالة إلى المواطنين والإعلام

وفي رسالته إلى المواطنين، دعا رئيس الوزراء إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منهج علمي وقانوني، وستُطلع الشعب على كل ما يُثبت من نتائج رسمية ،كما طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، وتجنب إثارة الذعر أو القلق دون معلومات مؤكدة.

خطة رقابية مشددة

وأعلن مدبولي عن إعداد خطة رقابية جديدة تُركز على تتبع سلسلة توزيع الوقود من المصافي حتى المحطات، لضمان عدم وجود تلاعب أو تدخل في المواد البترولية أثناء النقل أو التخزين، وأكد أن حماية المستهلك ستظل أولوية قصوى في سياسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

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