منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع قيادات الوزارة جهود تعظيم دور صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بمختلف المحافظات، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية الجهود التى يقوم بها الصندوق وعدد فرص العمل التى حققها خلال العام المالى 2024 – 2025 وإجمالي القروض التى تم منحها للمستفيدين بالمحافظات وكذا بحث الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة لتعظيم الدور الذى يقوم به صندوق التنمية المحلية وتنوع الأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها.

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تعظيم دور صندوق التنمية المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه لصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتعظيم دوره وزيادة مجالات عمله وأنشطته فى دعم المشروعات للمرأة والشباب بقرى الريف المصري.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: نهتم بصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد أهم آليات العمل الأساسية التى تعتمد عليها الوزارة بجانب برنامج "مشروعك" فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بها ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية.

وزيرة التنمية المحلية: نسعى لدعم الدور الاقتصادي للمحافظات

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة لدعم الدور الاقتصادي للمحافظات وخلق المزيد من فرص العمل من خلال صندوق التنمية المحلية ليلعب دورًا محوريًا فى دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتمويل المشروعات بشكل مستدام وتحسين عملية إدارتها بمختلف المحافظات.

كما تطرق اجتماع وزيرة التنمية المحلية إلى بحث سبل وآليات زيادة حوكمة الإنفاق بالصندوق وتنمية الموارد الذاتية له من خلال القيام بمشروعات فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، وتدعيم دور الصندوق فى دعم المحافظات بما يساعد على تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استدامة فرص العمل لخدمة مجالات التنمية المختلفة وبما ويؤهل المحافظات أن تعمل على زيادة الإيرادات الذاتية وتحسين عملية إدارة المشروعات المملوكة لها ودراسة إدماج القطاع الخاص فى عملية الإدارة لتلك المشروعات والشراكة معه بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن ​صندوق التنمية المحلية هو أداة فاعلة في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الريفية، حيث يقوم بمنح قروض ميسرة للشباب والمرأة وغيرهم لإقامة مشروعات متناهية .

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