وزيرة التنمية المحلية: نسعي لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً اليوم، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القليوبية ورئيس صندوق التنمية الحضرية، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القليوبية ورئيس صندوق التنمية الحضرية

شهد اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القليوبية ورئيس صندوق التنمية الحضرية استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات، كما تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة لاستغلال بعض قطع الأراضي ذات الفرص الواعدة فى بعض المناطق الحيوية، والتى يمكن التعاون المشترك فيها بما يسهم في إقامة مشروعات سكنية واستثمارية تعود بالنفع علي المحافظة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: محافظة القليوبية تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية التى تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاسثتمارية والسكنية والخدمية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب .

محافظ القليوبية: سنقدم كل الدعم لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع وزيرة التنمية المحلية ورئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم استعراضها وتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بصورة دقيقة، بما يسهم في الإسراع بإقامة المشروعات التي تخدم المواطن القليوبي ويحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.

رئيس صندوق التنمية الحضرية: جاهزون لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية

بدوره، أشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية في استغلال عدد من قطع الأراضى المقترحة، سواء الخدمية أو الاستثمارية، بما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة ويعزز من موارد المحافظة.

وزيرة التنمية المحلية

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضرية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالأراضى المقترحة للاستثمار.

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