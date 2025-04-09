توطين الصناعة والاستثمارات الألمانية.. أبرز مباحثات رئيس الوزراء مع نظيره لولاية ساكسونيا الحرة

زيارة رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.. اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، خاصة في مجالات التعليم الفني والجامعي، والتبادل التجاري، والطاقة المتجددة.

وينشر الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نظيره لولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.

زيارة رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية

تعزيز التعاون المصري الألماني في التعليم والتصنيع

شارك في اللقاء عدد من المسؤولين المصريين، منهم الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعليم التكنولوجي. كما حضر من الجانب الألماني السفير يورجن شولتس، ووزيرة الدولة هايكه غراسمان.

أعرب مدبولي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا، مشيرًا إلى أهمية افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالي التعليم الجامعي والفني.

توطين الصناعة الألمانية في مصر

أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بزيادة التبادل التجاري مع ساكسونيا الحرة، ودعم استثمارات الشركات الألمانية في مصر، لا سيما في مجالات الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى الحوافز الممنوحة للمستثمرين خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

العمالة الماهرة والتعاون في سوق العمل

كما شدد مدبولي على توفر العمالة المصرية الماهرة، مقترحًا التعاون في استقدام العمالة إلى ألمانيا سواء بصورة موسمية أو دائمة، في ضوء جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنمية منظومة التدريب المهني.

لقاء رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية

التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

من جانبه، أعرب ميشائيل كريتشمَر عن تقديره لمكانة مصر كداعم رئيسي للسلام في الشرق الأوسط، مشيدًا بتطوير منظومة التعليم في مصر، ومؤكدًا تطلع ولاية ساكسونيا الحرة للتعاون في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدريب الفنيين والمهنيين.

دعم القضية الفلسطينية وجهود إعادة الإعمار

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض مدبولي الدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار، وخطة إعادة إعمار غزة المعتمدة من الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ألمانيا شريك استراتيجي لمصر

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على عمق العلاقات المصرية الألمانية، وتطلع الحكومة المصرية لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أعرب عن ترحيبه بزيارة مدينة درسدن الألمانية بدعوة من رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة.

اقرأ أيضا:

توجيهات عاجلة بشأن تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح

تفاصيل إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف شقة ‏جديدة بعد عيد الفطر