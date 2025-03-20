ألمانيا تقر حزمة مساعدات بثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا رغم أنف واشنطن.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات، في خطوة تعتبر بمثابة تحدي لإرادة واشنطن وحلفيتها الجديدة موسكو المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الشحنات الألمانية تشمل أنظمة دفاع جوي وردارات وصواريخ موجهة

وأوضح متحدث بإسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة. كما أكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضا.

ووفقا لمصادر في البرلمان الألماني، ستقرر لجنة الموازنة هذا الأسبوع بشأن زيادة بمليارات اليوروهات في المساعدات الألمانية المخصصة لأوكرانيا، وذكرت هذه المصادر أن من المقرر أن يتم التصويت على ذلك الجمعة.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد غد بالموافقة على حزمة التمويل الضخمة المخصصة للدفاع والبنية التحتية، بعد أن أقرها البرلمان الألماني بالفعل مساء الثلاثاء. وتتضمن هذه الحزمة تخفيف قيود لية مكابح الديون لتمويل النفقات الدفاعية.

نتشمل هذه المساعدات من ناحية، ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025.



مسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي: لن نتوقف عن تسليح أوكرانيا



أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، أن وقف تسليح أوكرانيا، وسط المساعي الهادفة لوقف الحرب التي تشنها روسيا عليها هو أمر مرفوض.

وشددت كالاس على أنه "لا يمكن القبول بمطالب الكرملين وقف تسليح أوكرانيا".



وأشارت إلى أن إتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، دونالد ترامب، كشف أن موسكو غير مستعدة لتقديم "تنازلات" في ملف أوكرانيا.



وقالت: "لدى قراءة نصّي الاتصال، يتضح أن روسيا لا ترغب حقا في تقديم أي نوع من التنازلات".



وأضافت كالاس: "ما تريده روسيا هو أن تستسلم أوكرانيا تماما. إذا حققت هدفها بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فستكون لديها حرية مواصلة (الحرب)، إذ لن يكون بإمكان الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم. لذا من الواضح أن ذلك لن ينجح".



وكان بوتين قد وافق خلال إتصاله مع ترامب، الثلاثاء، على وقف إستهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه رفض وقفا شاملا لإطلاق النار ما لم يوقف الغرب كل مساعداته العسكرية لكييف.

تأتي تلك التصريحات وسط ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 30 يوما، كخطوة أولى على طريق إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.



زيلينسكي نرحب بالهدنة ولكن يجب أن نتطلع على تفاصيل محادثات ترامب و بوتين

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوماً تشمل عدم إستهداف منشآت الطاقة، مشدداً على ضرورة الحصول على "تفاصيل".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم إقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم إقتراحه فعلا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ترامب، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على الأمريكيين أو ما عرضه الأمريكيون على الروس".



و أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".

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