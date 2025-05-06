بنزين تحت المجهر.. 268 عينة عشوائية تخضع للفحص لضمان المطابقة

أعلن معاون وزير التموين ،الدكتور أحمد أبو الغيط ، اليوم، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بسحب 268 عينة عشوائية من البنزين من مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة الوقود وحمايته من التلاعب أو التهريب، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الرقابة الميدانية الذي تنفذه وزارة التموين بشكل دوري، بهدف التأكد من التزام المحطات بالمواصفات القياسية المقررة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

سحب العينات العشوائية في مختلف المحافظات

وأوضح معاون الوزير أنه تم سحب العينات من محطات الوقود المنتشرة في جميع المحافظات، بالتعاون مع مكاتب الرقابة المختصة، والتي تشمل عينات من البنزين بأنواعه المختلفة (بنزين 80، 92، 95)، كما أشار إلى أن العينات تم فحصها في المعامل المركزية التابعة للوزارة لضمان مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.

إجراءات صارمة ضد المخالفات

وأكد على أن وزارة التموين لن تتهاون في محاسبة أي محطة يتم اكتشاف مخالفتها أو تلاعبها في نوعية البنزين أو كمياته، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تقوم بتوريد أو بيع وقود مغشوش للمواطنين.

ضمان جودة الوقود وحماية البيئة

وذكر معاون الوزير أن تلك الحملات التفتيشية تأتي ضمن رؤية الوزارة لضمان توفير وقود عالي الجودة للمستهلكين، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة من أي أضرار قد تنتج عن استخدام وقود مغشوش أو غير مطابق للمواصفات.

تحذيرات مشددة للمحطات

وفي سياق متصل، أضاف معاون وزير التموين أنه تم توجيه تحذيرات مشددة لجميع محطات الوقود بضرورة الالتزام بجميع اللوائح والإجراءات الخاصة بتخزين وتوزيع البنزين، مع التأكيد على ضرورة متابعة جودة الوقود بشكل مستمر لضمان توافر منتج صالح وآمن للمستهلك.

تعزيز الرقابة على قطاع المحروقات

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة على قطاع المحروقات، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير بيئة تجارية صحية وآمنة للمواطنين.

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