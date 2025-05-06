أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بعد الزيادة الأخيرة

استقرت أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 داخل محطات الوقود ووفقاً لاخر التحديثات الصادره عن لجنة التسعير التلقائي، ويعرض الموجز أسعار البنزين وفقاً لاخر تحديثات صادره عن بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البنزين في مصر اليوم

سعر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

سعر السولار: 15.50 جنيهًا للتر

أسعار البنزين اليوم

أسطوانة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجارية 400 جنيه

طن الغاز الصب 16,000 جنيه

الغاز في قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحده.

أسباب الزيادة في أسعار الوقود

1. ارتفاع أسعار النفط عالميًا

في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، وهو ما دفع العديد من الدول، بما في ذلك مصر، إلى تعديل أسعار الوقود المحلية لتتواكب مع هذه التغيرات العالمية.

2. تقلبات سعر الصرف

استمرار تقلبات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أثر على تكاليف استيراد الوقود. بما أن جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المصري يتم استيراده بالعملة الأمريكية، فقد انعكس ارتفاع سعر الدولار على أسعار الوقود محليًا.

3. خفض الدعم في الموازنة العامة

في إطار موازنة العام المالي الجديد، قررت الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة تصل إلى 50%، مما يعكس توجه الدولة نحو تقليل الدعم تدريجيًا.

أسعار البنزين

تكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين

أكد أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، أن الوزارة وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لضمان جودة المنتجات وضبط الأسعار، على خلفية تداول شكاوى بين مالكي السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلف "طرمبة البنزين" واحتمالية وجود بنزين مغشوش في بعض المحطات على مستوى الجمهورية

أوضح أبو الغيط، أن التوجيه بتكثيف الحملات لا يعني غياب الرقابة السابقة، بل تأكيدًا عليها، حيث تجري فرق التفتيش حملات يومية وسحب عينات عشوائية لفحصها في المعامل المركزية.

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