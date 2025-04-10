زيادة أسعار البنزين ترفع معدل التضخم في مصر إلى 13.1%.. بيان رسمي

زيادة أسعار البنزين.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بنسبة 12.5% في شهر فبراير الماضي، في ظل زيادات متواصلة بأسعار السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الطعام والمشروبات، زيادة أسعار البنزين، خدمات النقل، والرعاية الصحية.

وبحسب بيان الإحصاء الذي حصل الموجز على نسخة منه، سجّلت أسعار الفاكهة أعلى معدل زيادة سنوي بنسبة بلغت 76.7%، بينما قفزت أسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين ومواد الوقود الأخرى بنسبة 36.5%، كما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 35%، وهو ما أدى إلى تسارع معدلات التضخم مجددًا بعد تراجع طفيف خلال الشهر السابق.

أسعار البنزين

تراجع محدود في أسعار بعض المواد الغذائية

سجّلت بعض السلع انخفاضًا نسبيًا في الأسعار، حيث انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3.2% بالسالب، وتراجعت أسعار الخضروات بنسبة 0.7%-، إلى جانب انخفاض أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8%-.

زيادات واسعة في مختلف القطاعات

شهد قسم المشروبات الكحولية والدخان زيادة بنسبة 26.2%، نتيجة صعود أسعار الدخان بذات النسبة. وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 18.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 3.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 19.4%، والأحذية بنسبة 17.9%، وخدمات إصلاح الأحذية بنسبة 22.9%.

كما سجّل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة نسبتها 17.4%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.5%، والإيجار المحتسب بنسبة 9.8%، وصيانة المسكن بنسبة 11.8%، وخدمات المياه بنسبة 3.0%، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 36.5%.

معدل التضخم

الرعاية الصحية والنقل والتعليم ضمن الأعلى ارتفاعًا

قفزت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 25.5%، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 32.6%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 12.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 19.8%.

وفي قطاع النقل، ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 29.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 14.8%، وزيادة تكاليف النقل الخاص بنسبة 25.2%، وخدمات النقل بنسبة 35.0%.

وسجّل قسم الاتصالات ارتفاعًا بنسبة 11.4%، بسبب زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 89.2%، ومعدات الهاتف والفاكس بنسبة 15.1%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%.

سجّل قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة زيادة قدرها 13.1%، نتيجة صعود أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 11.4%، والمفروشات المنزلية بنسبة 14.5%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12.4%، وأدوات المائدة والزجاجيات بنسبة 13.6%.

وفي قسم الثقافة والترفيه، بلغت نسبة الارتفاع 18.3%، نتيجة زيادة أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 10.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 34.9%، والصحف والكتب بنسبة 15.1%، والرحلات السياحية بنسبة 25.0%.

كما صعد قسم التعليم بنسبة 10.0%، نتيجة ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 12.5%، والثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 26.5%.

أما قسم المطاعم والفنادق فقد شهد زيادة بنسبة 11.3%، نتيجة صعود أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 11.1%، وخدمات الفنادق بنسبة 26.0%.

وسجّل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره 13.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 16.1%، والأمتعة الشخصية بنسبة 22.8%.

اقرأ أيضا: