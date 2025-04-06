عاجل.. اجتماع لجنة التسعير يُحدد مستقبل أسعار البنزين.. والزيادة الجديدة

استقرت أسعار البنزين اليوم الأحد 6 إبريل، بعد آخر زيادة شهدتها الأسعار، في وقت شهدت فيه الأسواق جدلاً واسعًا حول الأسعار، خاصة بعد تحديد موعد اجتماع لجنة التسعير. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر (يناير، إبريل، يوليو، وأكتوبر)، ومن المتوقع أن تُحدِّد أسعار البنزين في هذا الاجتماع المقبل. ويرصد الموجز اسعار البنزين والسولار.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 6 إبريل:

سعر لتر البنزين 95: 17.00 جنيه.

سعر لتر البنزين 92: 15.25 جنيه.

سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيه.

سعر لتر السولار: 13.50 جنيه.

سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيه.



اللجنة تعقد اجتماعًا حاسمًا لتحديد مصير أسعار البنزين

من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمحروقات اجتماعها هذا الأسبوع لمناقشة أسعار البنزين والسولار، وذلك وفقًا لما صرح به مجلس الوزراء سابقًا حول رفع الدعم التدريجي عن الوقود. ويُتوقع أن يشهد الاجتماع القادم زيادة في الأسعار، حيث تعتمد اللجنة في قراراتها على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

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