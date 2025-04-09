حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الأربعاء 9-4-2025 في مصر

ترددت العديد من الاقاويل حول الزيادة المرتقبة التي تنتظرها أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة. حيث تستعد الحكومة لزيادة أسعار البنزين تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم عن الطاقة بشكل كامل قبل نهاية 2025.

وشهدت أسعار البنزين اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، استقرارا داخل محطات الوقود بجميع المحافظات، ولم يطرأ على أسعار البنزين منذ آخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أى تغيرات.

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر

وتعتبر أسعار البنزين من الموضوعات التي تشغل بال المواطنين في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والمنتجات، ولذا يتابع الموجز جميع التطورات التي تطرأ على أسعار البنزين والسولار في مصر.

أسعار البنزين اليوم

أعلنت الحكومة منذ أيام عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والوقود وخطة لزيادات أخرى مستقبلية خلال ال10 أشهر القادمة، وفيما يلي آخر تحديثات للأسعار:

سعر بنزين 80

بنزين 80: سجل سعره 13.75 جنيها للتر.

سعر بنزين 92

بنزين 92: بلغ سعره 15.25 جنيها للتر.

سعر بنزين 95

بنزين 95: وصل إلى 17.00 جنيها للتر.

سعر السولار

السولار: استقر عند 13.50 جنيها للتر.

الكيروسين: سجل سعره 13.50 جنيها للتر.

سعر المازوت

المازوت للصناعات: سجل سعره 9500 جنيه للطن.

غاز تموين السيارات: بلغ سعره 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار أسطوانات الغاز في مصر

بالإضافة إلى الوقود، تم تحديد أسعار أسطوانات الغاز اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 على النحو الآتي:

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: سجلت 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: سجلت 150 جنيها.

زيادة أسعار البنزين

الجديد بالذكر أن أسعار البنزين تشكل عاملا مهما في تحديد أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى، على سبيل المثال، أي تغييرات في سعر البنزين تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل، وبالتالي على أسعار السلع المستوردة والمحلية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في المصانع، مما يعكس زيادة في أسعار السلع.

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