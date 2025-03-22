بالأرقام.. الإحصاء يرصد أحدث تقديرات حول المياه في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مؤشرات المياه في مصر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يتم الاحتفال به في 22 مارس من كل عام.

وفيما يلي يرصد جهاز الإحصاء تقديرات جديدة تتعلق بإدارة الموارد المائية في مصر لعام 2023، وفق بيان اطلع عليه الموجز.

وأظهرت البيانات أن درجة تنفيذ "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" (IWRM) في مصر بلغت 63% في العام نفسه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي بلغ 57% عن نفس العام.

وأوضح جهاز الإحصاء أنه تم جمع هذه البيانات من خلال المسح الذي أجراه الجهاز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المياه في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

تحسن ملحوظ في استخدام الموارد المائية

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن كمية المياه الجوفية، التي تشمل المياه العميقة والسطحية، قد بلغت حوالي 9.09 مليار متر مكعب في عام 2023.

وهذا يمثل نسبة مساهمة قدرها 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر خلال هذا العام. مقارنة بالعام 2022، حيث كانت كمية المياه الجوفية تقدر بحوالي 8.83 مليار متر مكعب، مما يشير إلى زيادة بسيطة بنسبة 0.2% في المساهمة من المياه الجوفية في إجمالي الموارد المائية.

استخدام مياه الصرف الصحي في الري

من ناحية أخرى، أشار الإحصاء إلى أن مصر قد حققت أيضًا تقدمًا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث بلغت كمية المياه المعاد استخدامها في ري الغابات الشجرية حوالي 91.3 مليون متر مكعب في عام 2023.،هذه المياه تم استخدامها لري الغابات الشجرية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

اليوم العالمي للمياه

وفيما يتعلق بمساحة هذه الغابات، فقد بلغت نحو 10 آلاف فدان في عام 2023، وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر من هذه المساحات، حيث بلغت مساحة الغابات في سوهاج 6.6 ألف فدان، وهو ما يشكل نحو 67% من إجمالي المساحة المخصصة لهذا النوع من الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية.

تحقيق تقدم في خدمات مياه الشرب

وفيما يتعلق بمؤشرات الحصول على المياه الصالحة للشرب، فقد أظهرت البيانات أن نسبة السكان الذين استفادوا من خدمات المياه الأساسية في مصر بلغت 99% في عام 2022.

هذه النسبة تعتبر أعلى بكثير من المتوسط العالمي، الذي بلغ 73% في نفس العام، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة للمؤشرات (6-1-1) للتنمية المستدامة. ويعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو أمر يتماشى مع الأهداف العالمية التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها ضمن أهداف التنمية المستدامة.

احتفال العالم بالمياه

يحتفل العالم في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الوعي حول قضايا المياه وأهمية الحفاظ عليها.

هذا العام، يأتي الاحتفال تحت شعار "انقذوا أنهارنا الجليدية"، في دعوة للمجتمع الدولي للتركيز على أهمية الأنهار الجليدية في النظام البيئي وحمايتها من التغيرات المناخية التي تهدد استدامتها.

تعد المياه مصدرًا أساسيًا للحياة، ومن المهم أن يستمر العالم في اتخاذ خطوات عملية للحفاظ عليها، سواء من خلال تحسين إدارة الموارد المائية أو من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بشكل مستدام كما تفعل مصر.

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