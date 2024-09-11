ارتفاع قياسي في الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال 6 أشهر.. إليك التفاصيل

الصادرات المصرية.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، الذي بدأ زيارة تستمر لثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا, في هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تُظهر نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين, والتي ترصدها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية.

ارتفاع الصادرات المصرية

سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، والتي بلغت قيمتها 463 مليون دولار مقارنة بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

في المقابل، نمت واردات مصر من ألمانيا بنسبة 5.3% لتصل إلى 2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

أظهرت البيانات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بنسبة 4.2%، ليبلغ 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

الصادرات المصرية

أهم صادرات مصر إلى ألمانيا

تضمنت أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من 2024:

خضر وفواكه بقيمة 93 مليون دولار

آلات وأجهزة كهربائية وأجزاء بقيمة 68 مليون دولار

ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار

وقود وزيوت معدنية بقيمة 50 مليون دولار

حبوب وثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار

الصادرات المصرية

أهم واردات مصر من ألمانيا

شملت أهم الواردات المصرية من ألمانيا:

آلات وأجهزة كهربائية وأجزاء بقيمة 628 مليون دولار

سيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار

منتجات صيدلية بقيمة 206 مليون دولار

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 111 مليون دولار

منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 61 مليون دولار

الاستثمارات والتحويلات

سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 199.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

أما الاستثمارات المصرية في ألمانيا، انخفضت إلى 97.9 مليون دولار من 131.4 مليون دولار, وبلغت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار، بينما زادت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار.

الكثافة السكانية في مصر وألمانيا

بلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما بلغ عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة, كما تواجد في ألمانيا حوالي 128 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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