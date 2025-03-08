عاجل.. الإحصاء يرصد مفاجآت حول أوضاع المرأة في مصر

أوضاع المرأة في مصر.. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد سكان مصر في 1 يناير 2025 بلغ نحو 107.3 مليون نسمة حيث تمثل الإناث 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6% من إجمالي السكان، فيما بلغت نسبة النوع 106% أي 106 ذكور لكل 100 أنثى.

اليوم العالمي للمرأة

جاء ذلك في بيان نشره جهاز الإحصاء، اليوم السبت 8 مارس 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، وذلك تقديرًا لدور المرأة في مصر الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وقد حصل الموجز على نسخة منه.

أوضاع المرأة في مصر

وأشار الجهاز إلى أنه في مجال التعليم العالي فقد بلغت نسبة الإناث المقيدات في التعليم العالي 49.6% مقابل 50.4% للذكور.

وفي التعليم قبل الجامعي تباينت نسب القيد الإجمالية للإناث في المراحل التعليمية المختلفة حيث سجلت نسبة القيد في التعليم قبل الابتدائي 23.6% وفي التعليم الابتدائي 104.5% والإعدادي 106.1% والثانوي العام والفني 41.6%.

اليوم العالمي للمرأة

وأوضح الجهاز أنه بالنسبة لأوضاع المرأة في مصر شهد عام 2023 ارتفاعًا في عدد عقود الزواج إلى 961220 عقدًا مقارنةً بعام 2022 بينما انخفضت حالات الطلاق إلى 265606 حالة.

أما في مجال القوى العاملة فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في مصر في قوة العمل 16.9% بينما سجلت نسبة البطالة للإناث 17.1% مقابل 4.2% للذكور.

وفي التمكين السياسي حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية بنسبة 16% من إجمالي الوزراء، وشغلت 20% من مناصب نواب الوزراء في الحكومة الجديدة لعام 2024 بالإضافة إلى مشاركتها بنسبة 33.3% في منصب نائبة للمحافظين في آخر تجديد للمحافظين.

التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لـ المرأة في مصر

وفي إطار التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة نفذ المجلس القومي للمرأة العديد من المبادرات الناجحة مثل تنظيم حملة "مصر بتناديك من جديد" لتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتدريب 98 سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة على تطوير مهاراتهن، وتنفيذ 12.395 جلسة توعية في مجال القضايا السكانية شارك فيها أكثر من 677 ألف سيدة.

كما قام المجلس بعمل العديد من الورش والندوات حول قضايا العنف ضد المرأة وحقوق المرأة ذات الإعاقة مؤكدًا على استمرارية الجهود لتحسين أوضاع المرأة المصرية في مختلف المجالات

ويستمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد وتحليل المؤشرات المتعلقة بالمرأة المصرية ويُعد هذا البيان بمثابة شهادة على التقدم المستمر في تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع المصري.

سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس

يذكر أنه يعود تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، إلى عام 1909 عندما خرجت الآلاف من عاملات النسيج في شوارع نيويورك مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

وقد شكلت هذه الاحتجاجات بداية للحركة النسوية في الولايات المتحدة، والتي انتشرت بعدها إلى أوروبا ليصبح اليوم العالمي للمرأة مناسبة يحتفل بها في جميع أنحاء العالم. وفي هذا العام يأتي الاحتفال تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات" وهو ما يتماشى مع جهود مصر المستمرة في دعم وتمكين النساء في شتى المجالات.

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