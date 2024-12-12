الساعة السكانية.. عدد سكان مصر يتجاوز 107 مليون نسمة والزيادة مستمرة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبر ساعته السكانية الرئيسية، عن زيادة عدد سكان مصر بالداخل بمقدار 63.3 ألف نسمة، خلال الفترة من 2 نوفمبر 2024 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2024. هذه الزيادة تأتي في إطار التحديث اللحظي المستمر للبيانات السكانية التي تسجلها الساعة.



وترصد الموجز عدد سكان مصر الان بناء على اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة

بحسب الساعة السكانية، بلغ عدد سكان مصر بالداخل 107 ملايين و142ألفًا و389 نسمة، اليوم الثلاثاء، وتظهر الإحصائيات أن معدل الزيادة اليومية يبلغ نحو 3.7 ألف نسمة، أي ما يعادل 155 نسمة في الساعة الواحدة، و2.5 نسمة في الدقيقة.





تاثير الزيادة السكانية

المحافظات الأعلى في عدد السكان

رصدت الساعة السكانية التوزيع السكاني داخل محافظات الجمهورية، حيث حافظت محافظة القاهرة على صدارة قائمة المحافظات الأعلى في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و377 ألفًا و728 نسمة.

تلتها محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 9 ملايين و678 ألفًا و466 نسمة، بينما جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ8 ملايين و48 ألفًا و609 نسمة.

وفي المركز الرابع، جاءت محافظة الدقهلية، التي بلغ عدد سكانها 7 ملايين و150 ألفًا و855 نسمة، تلتها محافظة البحيرة التي سجلت 7 ملايين و16 ألفًا و963 نسمة، لتحتل المركز الخامس.





قائمة المحافظات العشر الأكثر سكانًا

وفقًا للبيانات، جاءت المحافظات العشر الأكثر سكانًا كالتالي:

1. القاهرة: 10,377,728 نسمة.



2. الجيزة: 9,678,466 نسمة.



3. الشرقية: 8,048,609 نسمة.



4. الدقهلية: 7,150,855 نسمة.



5. البحيرة: 7,016,963 نسمة.



6. المنيا: 6,483,007 نسمة.



7. القليوبية: 6,235,437 نسمة.



8. سوهاج: 5,881,352 نسمة.



9. الإسكندرية: 5,611,633 نسمة.



10. الغربية: 5,515,631 نسمة.





أقل المحافظات من حيث عدد السكان

أظهرت الساعة السكانية أن أقل المحافظات في عدد السكان هي محافظة جنوب سيناء، التي بلغ عدد سكانها نحو 117 ألفًا و574 نسمة فقط، تليها محافظة شمال سيناء بعدد سكان بلغ 466 ألفًا و93 نسمة.





التحديث اللحظي للبيانات

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن البيانات الواردة من الساعة السكانية يتم تحديثها لحظيًا من خلال الاتصال المباشر بمكاتب تسجيل المواليد التابعة لوزارة الصحة، ويهدف هذا النظام إلى توفير إحصائيات دقيقة تساعد في وضع خطط تنموية شاملة تعتمد على توزيع السكان.





جهود مستمرة لمواجهة التحديات السكانية

تعد الزيادة السكانية إحدى أبرز التحديات التي تواجه مصر، حيث تستلزم هذه الزيادة جهودًا إضافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من خدمات التعليم، والصحة، والمرافق العامة، وكما تدعو الدولة المواطنين إلى المساهمة في مواجهة هذه التحديات من خلال رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة.

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