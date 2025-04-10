تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 10-4-2025 وموعد زيادتها رسميًا

تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لآليات التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار البنزين كل 3 أشهر.

وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 10 أبريل 2025، شهدت استقرار ولم يطرأ عليها أى تغيير، ويعرض الموجز خلال التقرير التالي السيناريوهات المتوقعة بشأن أسعار البنزين والسولار .

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 2025

أكد مصدر من داخل وزارة البترول، أن أسعار الوقود والبنزين أصبحت حسب السعر العالمي، حيث تنعقد لجنة التسعر التلقائي كل 3 أشهر، ولم يتم عقد اجتماع لجنة التسعير منذ 6 أشهر، حيث تم عقد اجتماع لرفع أسعار البنزين.

وأضاف المصدر أنه خلال الست أشهر الماضية لم يتم رفع أسعار الوقود والبنزين، واستقرت الأسعار خلال الفترة الماضية، مما أدى الى رضا بين جموع المواطنين، والتي تنتظر عدم زيادة في أسعار الوقود والبنزين في ظل حرص الحكومة على رفع معاناة الشعب المصري من ارتفاع الأسعار وعدم استقرار أسعار السلع خلال الفترة الماضية.

أسعار البنزين اليوم

سعر لتر البنزين 80 اليوم في مصر: 13.75 جنيها.

سعر لتر بنزين 92 اليوم في مصر: 15.25 جنيها.

سعر لتر البنزين 95 اليوم في مصر: 17 جنيها.

سعر لتر السولار اليوم في مصر: 13.50 جنيها.

سعر لتر الكيروسين اليوم في مصر: 13.50 جنيها.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيانها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي، بأنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

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