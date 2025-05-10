تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 داخل 16 محافظة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك للأشخاص الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

ووفقًا لما حددت الوزارة فإن حجز شقق الإسكان الاجتماعي يبدأ خلال 11 يومًَا وتحديدًا يوم 21 مايو الجاري ويستمر حتى 4 يونيو المُقبل، حيث سيتم تخصيص نظام أسبقية الحجز للراغبين في حجز الواحدات في عدد من المحافظات.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

ويعرض الموجز خلال السطور التالية، الأماكن التي سيتم فيها طرح شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص من متوسطي ومحدودي الدخل والتي جاءت كما يلي:

1- حدائق العاصمة.

2- بدر.

3- مدينة السادس من أكتوبر.

4- حدائق أكتوبر.

5- مدينة العاشر من رمضان.

6- مدينة 15 مايو.

7- رشيد.

8- العلمين الجديدة.

9- بني سويف الجديدة.

10- المنيا الجديدة.

11- ناصر غرب أسيوط.

12- أسوان الجديدة.

13- عدد من مراكز محافظة الدقهلية.

14- البحر الأحمر (بمدينة الغردقة).

15- المنيا.

16- مطروح

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2. يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3. يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4. لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

المستندات المطلوبة لحجز لشقق الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

مستندات إضافية قد تطلبها وزارة الإسكان أو البنك الممول.

التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك التعمير والإسكان أو البنك الذي تم من خلاله سداد المقدم.

يجب ملء نموذج استرداد مقدم الحجز، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

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