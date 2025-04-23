فرصة جديدة للمواطنين.. اخر موعد لتظلمات مبادرة "سكن لكل المصريين 5"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" في الفترة من 23 مارس 2025 حتى 24 أبريل 2025 ،وهذا القرار جاء في إطار توفير فرصة للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو الذين واجهوا مشكلات في التقديم أو تقديم المستندات خلال فترة التقديم الرسمية، ويهدف هذا التمديد إلى ضمان أن كل المواطنين المستحقين للمساعدة في الحصول على وحدة سكنية، سواء بسبب أخطاء تقنية أو نقص في بعض المستندات.

ويقدم لكم الموجز حقيقة مد فتح باب التظلمات في سكن لكل المصريين 5.

الهدف من التظلمات

تسعى وزارة الإسكان من خلال فتح باب التظلمات إلى تصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت أثناء عملية التقديم، سواء في بيانات المتقدمين أو في المستندات التي تم رفعها، مما قد يكون سببًا في عدم قبول الطلبات في البداية ،وكذلك، يُتيح هذا الباب فرصة لمن سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من استكمال باقي الإجراءات، أن يقدموا طلباتهم مجددًا أو يعدلوا بياناتهم. في النهاية، الهدف هو تسهيل وصول الدعم السكني إلى المواطنين المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

من هم المستفيدون من التظلمات؟

الفئات المستفيدة من فتح باب التظلمات تشمل المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية ولم تنطبق عليهم الشروط بسبب بعض التفاصيل أو الأخطاء الإدارية أو التقنية، كما يشمل ذلك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من إتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسبب مشكلات تقنية أو صعوبات في تحميل المستندات ،وهؤلاء المواطنين لديهم الآن فرصة لتقديم مستنداتهم أو تعديل بياناتهم حتى يتم النظر في طلباتهم مجددًا.

كيفية تقديم التظلمات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: يجب على المتقدمين زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم التظلمات (هنا).

تسجيل البيانات: يجب على المتقدمين إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم القومي، وتفاصيل الاتصال.

رفع المستندات المطلوبة: يتعين على المتقدمين رفع المستندات التي قد تكون ناقصة أو تم تقديمها بشكل خاطئ في التقديم الأول.

تحديث البيانات: في حال كانت هناك أخطاء في البيانات المدخلة، يجب تعديلها لتحديث الطلب بشكل دقيق.

الالتزام بالمواعيد: يجب تقديم التظلم في الفترة المحددة (من 23 مارس 2025 حتى 24 أبريل 2025) حيث لن يتم النظر في التظلمات المقدمة بعد هذه المدة.

إرسال التظلم: بعد استكمال كافة الإجراءات ورفع المستندات، يجب على المتقدمين إرسال التظلم عبر الموقع الإلكتروني لإتمام العملية.

نتيجة التظلمات

بعد تقديم التظلمات، يقوم الصندوق بمراجعة كافة الطلبات المرسلة وتحديد الفئات التي يمكنها استكمال إجراءات التقديم ،وإذا تم قبول التظلم، يُستكمل عملية تقديم الطلب وفقًا للشروط والأولويات التي حددها الصندوق، وستتم إخطار المواطنين الذين تم قبول تظلماتهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

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