تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7

تواصل الدولة المصرية جهودها في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تُعد واحدة من أبرز ركائز العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان، ومع بداية عام 2025، تتزايد التساؤلات حول موعد طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 7، وهي المرحلة المنتظرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي والموجهة لفئات واسعة من المواطنين.

ويعرض لكم الموجز كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 (سكن لكل المصريين 7).

آخر ما أُعلن رسميًا

حتى منتصف أبريل 2025، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد طرح كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7"، لكن مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان تشير إلى قرب الإعلان عنها خلال الربع الثاني من العام.

ويُذكر أن آخر طرح كان ضمن "سكن لكل المصريين 5" ، والذي شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع نحو 700 ألف كراسة شروط، وقام أكثر من 547 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

ماذا تتضمن كراسة الشروط عادة ؟

من المتوقع أن تتضمن كراسة الشروط ما يلي:

شروط التقديم (السن، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية).

تفاصيل المدن والمواقع المتاحة.

نظام السداد والدعم المخصص لكل شريحة.

المستندات المطلوبة للحجز.

خطوات التسجيل الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي: https://shmff.gov.eg.

كيف تستعد للتقديم لشقق الإسكان؟

لضمان فرصة حجز وحدة سكنية عند طرح المبادرة، يُنصح بـ:

تجهيز الأوراق المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الدخل، قسيمة الزواج، وإيصال مرافق حديث.

متابعة الموقع الإلكتروني للصندوق بشكل دوري.

فتح حساب في البريد المصري لتيسير سداد المبالغ المطلوبة.

التوقعات لمبادرة سكن لكل المصريين 7

من المتوقع أن تشمل المبادرة الجديدة وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا، وأن تُطرح في عدة مدن جديدة مثل: أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، ودمياط الجديدة. كما ينتظر أن تستمر نظم التمويل العقاري المدعومة بفائدة 3% و8% حسب مستوى الدخل.

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رابط موقع بنك الاسكان والتعمير لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025