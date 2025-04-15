رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025.. في خطوة جديدة لتوفير فرص سكنية متميزة للمواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بالعام 2025.

ويعد رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على مساكن لائقة وبأسعار مناسبة، خاصة للشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.

رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025

ويقدم لكم الموجز رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025

رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن للراغبين في التقديم للحصول على وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي: 🔗 https://shmff.gov.eg

خطوات ورابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025

شراء كراسة الشروط:

يُشترط شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتحتوي الكراسة على التفاصيل الكاملة حول المشروع، بما في ذلك مواصفات الوحدات السكنية، شروط التقديم، والمستندات المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز:

بعد شراء كراسة الشروط، يجب على المتقدمين سداد مقدم جدية الحجز المحدد في الكراسة، وذلك عبر مكاتب البريد أو الحسابات البنكية المخصصة.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

بعد سداد المقدم، يقوم المتقدم بملء استمارة التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، ويجب رفع كافة المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل، وغيرها من الأوراق التي تحددها شروط التقديم.

اختيار الوحدة السكنية:

يمكن للمتقدمين اختيار الوحدة السكنية المناسبة لهم من بين الوحدات المتاحة حسب المنطقة والمدينة، وبعد ذلك يتم فحص الاستمارة والمستندات للتحقق من توافر جميع الشروط.

شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي:

السن: يجب أن يكون المتقدم قد بلغ 21 عامًا على الأقل ولا يتجاوز 50 عامًا.

الدخل: يتم تحديد شريحة الدخل بناءً على مستوى الأسرة، ويجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم ضمن النطاق المسموح به.

المستندات: يشترط تقديم مجموعة من المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة دخل أو مفردات راتب.

الموعد النهائي للتقديم:

يتم الإعلان عن المواعيد المحددة لتقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي، ويجب على المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة لإتمام عملية التقديم.

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