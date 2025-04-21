موعد صرف معاشات مايو 2025.. التفاصيل الكاملة والزيادات المرتقبة

ملايين المواطنين يترقبون موعد صرف المعاشات.. يترقب أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر بدء صرف مستحقاتهم لشهر مايو 2025، في ظل اهتمام واسع بالتعرف على موعد الصرف وآليات الحصول على المعاشات بعد إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات ضمن خطة الحماية الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ويرصد الموجز مواعيد المعاشات.

موعد صرف معاشات مايو 2025 رسميًا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 1 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، وتتم عمليات الصرف عبر منافذ متعددة لتيسير الخدمة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى شبكات الدفع الإلكتروني مثل "فوري".

زيادة مرتقبة في يوليو: 15% على المعاشات

في تصريح رسمي، كشف وزير المالية عن استعداد صندوق التأمينات الاجتماعية لتطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات، من المقرر تنفيذها بدءًا من يوليو 2025، في إطار دعم الدولة المستمر للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن المنتظر نشر التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة خلال الأسابيع المقبلة.

أماكن صرف المعاشات.. خيارات متعددة لراحة المستفيدين

لتسهيل عملية الصرف وضمان راحة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتكدس مثل كبار السن، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من القنوات لصرف المعاشات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك المصرية

المحافظ الإلكترونية من خلال شركات الاتصالات

منافذ شركة فوري ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني



كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف معاشاتهم أو الزيادة الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg

التزام حكومي مستمر بدعم أصحاب المعاشات

أكدت الحكومة المصرية التزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات عبر إجراءات مستمرة تشمل زيادات سنوية، وتحديث الخدمات الإلكترونية، وتوفير آليات صرف آمنة وسهلة، وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتعزيز كرامة وحقوق المواطنين بعد سن التقاعد وضمان حياة كريمة لهم.

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