جدول صرف معاشات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مايو، هذه الكلمات تصدرت محركات البحث اليوم نظرا لاهتمام أصحاب المعاشات وذويهم للاستفسار عن حقيقة تبكير صرف المعاشات هذا الشهر كما حدث الشهر الماضي، وخاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025 لتبدأ من يوم السبت 21 من الشهر الجاري، بدلا من يوم 24 كالمعتاد، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن معاش شهر مايو.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

من المتوقع أن يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 في 1 مايو 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المعتادة التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر، وتاريخ بدء الصرف قد يختلف قليلاً حسب الجهة المقررة ومواعيد العمل الرسمية في مكاتب البريد، ولكن غالبًا ما تبدأ المعاشات في الوصول في بداية كل شهر.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

معاشات شهر مايو

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوفير طرق متنوعة لصرف المعاشات بهدف تيسير عملية الوصول إلى المستحقات، وتشمل هذه الطرق:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، مما يتيح للمستفيدين إمكانية صرف المعاشات في الوقت الذي يناسبهم.

مكاتب البريد

تعد مكاتب البريد من الوسائل الأساسية لصرف المعاشات في مصر، ويقوم أصحاب المعاشات بزيارة مكاتب البريد في مختلف المحافظات للحصول على مستحقاتهم، وتتسم مكاتب البريد بوجود خدمات إضافية تساعد على تسريع الإجراءات.

المحافظ الإلكترونية

في إطار التطور التكنولوجي، بدأت الحكومة في توفير خيار الصرف عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالحسابات البنكية ،وهذا يسهل على أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر لهم مزيد من الراحة.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

وأضاف وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.

شرائح التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2025

تختلف قيمة معاشات أصحاب المعاشات حسب الشرائح المختلفة، وتأتي التفاصيل على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهاً.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهاً.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهاً.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهاً.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهاً.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهاً.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهاً.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهاً.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهاً.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهاً.

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