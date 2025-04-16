موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة ؟

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. تداولت بعض التساؤلات حول إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، خاصة بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مايو لتبدأ من 21 مايو بدلاً من 24 مايو .

ويستعرض الموجز فيما يلي موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 ، ومتى تطبق الزيادة الجديدة ؟

موعد صرف معاشات شهر مايو

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر مايو، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو، ويستفيد من هذه المعاشات نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، أما زيادة المعاشات بنسبة 15%، فمن المقرر صرفها في يوليو المقبل، وذلك وفقًا للضوابط التي تقرها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تبكير صرف معاشات شهر مايو

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه لا توجد تعليمات رسمية حتى الآن بشأن تبكير صرف المعاشات، وبالتالي يظل الموعد المحدد هو 1 مايو 2025، ونصحت الهيئة المتقاعدين بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أي مستجدات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وبتوجيهات من القيادة السياسية، بكرت خلال العامين الماضيين بصرف المعاشات والزيادات المرتبطة بها قبل موعدها القانوني بـ4 أشهر، فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المعاشات هذا العام ستُصرف في موعدها القانوني مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.

وحصل أصحاب المعاشات على آخر زيادة رسمية لهم في شهر مارس الماضي 2024، بعد ما أعلنت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف زيادة المعاشات لتكون في مارس بدلًا من يوليو، بنسبة 15% عن قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أماكن صرف معاشات شهر مايو

وتتيح الدولة عدة وسائل لتسهيل صرف معاشات شهر مايو على المواطنين، من بينها مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي للبنوك ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية، وذلك بهدف استيعاب جميع أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات، أما فيما يتعلق بصرف معاش تكافل وكرامة، فمن المقرر صرفه في منتصف الشهر الميلادي، أي اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

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