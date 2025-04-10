تعرف على موعد معاشات شهر مايو 2025.. وأماكن الصرف

تزايد تساؤلات أصحاب المعاشات حول موعد صرف زيادة المعاشات 2025 وتوقيت صرف معاشات شهر مايو 2025.

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات مايو سيبدأ يوم الأربعاء 1 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث جرى تقديم الموعد ليبدأ من السبت 21 إبريل بدلًا ، ويعرض الموجز موعد معاشات شهر مايو 2025.

الجدول الرسمي لصرف معاشات شهر مايو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدول الرسمي لـ صرف معاشات شهر مايو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم عملية صرف المستحقات الشهرية وتيسيرها على المواطنين، لا سيما في ضوء التغيرات الأخيرة التي طرأت على مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

ويأتي هذا الإعلان بالتوازي مع قرار وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة ليبدأ يوم السبت 21 أبريل بدلا من 24 أبريل، وهو ما أثار تساؤلات عدد من أصحاب المعاشات بشأن إمكانية تقديم مواعيد صرفهم أيضا، إلا أن الهيئة لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن.

موعد معاشات شهر مايو 2025

موعد صرف معاشات شهر مايو

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2025، على أن يستمر الصرف بشكل منتظم حتى نهاية الشهر، وذلك وفقا للآلية الثابتة المعتمدة شهريا والتي تهدف إلى ضمان انتظام الصرف وتوزيع الضغط على المنافذ المختلفة لتفادي التكدس والازدحام.

متابعة الإعلانات الرسمية الهيئة القومية للتأمين

شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان معرفة المواعيد الدقيقة لصرف المعاشات وأي مستجدات قد تطرأ على مواعيد الصرف أو آلياته.

أماكن صرف معاشات 2025

حرصا على تسهيل إجراءات الصرف وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باقة من الوسائل والخيارات لصرف معاشات شهر مايو، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

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