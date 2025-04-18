موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. إليك الجدول وأماكن الصرف

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية وخاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025 لتبدأ من يوم السبت 21 من الشهر الجاري، بدلا من يوم 24 كالمعتاد.

كما يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات التابعة، إعلان وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ، وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب جدول صرف رواتب شهر مايو، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الصرف وتفادي التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ويعرض الموجز موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

وأضاف وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات لهذا الشهر سيبدأ يوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية، حيث سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من المواعيد المحددة لكل جهة إدارية

أشار البيان إلى أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ من يوم الخميس 22 مايو 2025، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه.

ناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم

كمت أكدت وزارة المالية أنها تراعي في جدولة مواعيد الصرف الإجازات الرسمية والعطلات لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون عناء أو تزاحم.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بداية من يوم الإتاحة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وأتاحت وزارة المالية، أماكن وموعد صرف المرتبات لشهر أبريل 2025 لجميع العاملين المستحقين لصرف الرواتب، من خلال عدة وسائل وأماكن منعًا للتزاحم الشديد، وذلك كالتالي:

صرف المرتبات لشهر أبريل 2025 من خلال ماكينات ATM في فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء مصر.

صرف رواتب شهر أبريل عبر 4600 مكتب تابع للهيئة القومية للبريد فى محافظات الجمهورية.

