موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025: تقسيم الصرف لتفادي الزحام وتيسير الإجراءات

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف المرتبات من يوم الاثنين 21 أبريل 2025 ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل 2025، وذلك ضمن خطة لتوزيع الصرف على خمس مراحل لتقليل التكدس وضمان انتظام العمليات المالية، كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية من السبت 26 أبريل حتى الاثنين 28 أبريل 2025، لصرف المستحقات المتأخرة أو للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الأيام المحددة.

ويعرض لكم الموجز موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.

تقسيم الجهات الحكومية إلى 3 مجموعات

أكدت الوزارة أنه تم تقسيم صرف المرتبات إلى ثلاث مجموعات لضمان الانسيابية وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية:

المجموعة الأولى: الإثنين 21 أبريل – تشمل وزارات مثل الصحة، الداخلية، الأوقاف، والنقل.

المجموعة الثانية: الثلاثاء 22 أبريل – وتشمل العدل، التعليم العالي، الكهرباء.

المجموعة الثالثة: الأربعاء 23 أبريل – تشمل التربية والتعليم، الزراعة، والمالية.

وسائل الصرف المتاحة

أوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متوفرة من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك

مكاتب البريد

المحافظ الإلكترونية

منافذ الدفع مثل "فوري"

وتهدف هذه التسهيلات إلى تقليل التكدس، وتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

أكدت الوزارة أن صرف شهر أبريل يشمل تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور، حيث يبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة، في إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

دعوة للالتزام والتنظيم

شددت الوزارة على ضرورة التزام كل جهة حكومية بالمواعيد المعلنة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بإجراءات الصرف وتنظيم الوقت، مشيرة إلى أن الصرف سيظل متاحًا حتى نهاية الشهر.

جهود التحول الرقمي في صرف المرتبات

ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، تعمل وزارة المالية على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في صرف المرتبات والمعاملات المالية الحكومية، فقد تم التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأنظمة الصراف الآلي لتوفير تجربة أكثر أمانًا وسرعة للموظفين.

وتسعى الوزارة لتقليل الاعتماد على الصرف النقدي المباشر، مما يسهم في تقليل التزاحم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيانات دقيقة تساعد على التخطيط المالي المستقبلي بشكل أكثر دقة وشفافية.

اقرأ أيضا : صرف مرتبات أبريل 2025 بداية من الإثنين مع تبكيرها وتفاصيل الزيادة الجديدة

رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025.. اعرف الشروط وخطوات التقديم





